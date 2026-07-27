Новинка уже доступна для предзаказа.

Компания Oppo подтверждает недавние слухи о наличии у доступного смартфона A7 Pro Max аккумуляторной батареи большой ёмкости, публикуя рекламный постер, пишет издание NotebookCheck.

В социальных сетях производитель сообщил, что смартфон Oppo A7 Pro Max получит аккумулятор с типичной ёмкостью, достигающей 10 000 мА·ч, тогда как его номинальный показатель составит 9 700 мА·ч. Это означает, что новинка обзаведётся самой ёмкой среди всех моделей Oppo батареей.

Источник фото: NotebookCheck/Oppo

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Кроме того, Oppo заявляет, что аккумулятор способен сохранить 80 % своей первоначальной ёмкости после 1500 полных циклов зарядки. На опубликованном производителем изображении смартфон показан в голубом цветовом оформлении с прямоугольным модулем камеры.

В предыдущих утечках сообщалось, что Oppo A7 Pro Max может быть основан на чипсете Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 и получить 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, 50-Мп основную камеру, соседствующую с 2-Мп датчиком, 50-Мп селфи-камеру и корпус толщиной 8,47 мм. Вес устройства, согласно утечке, составит 226 г.

Смартфон Oppo A7 Pro Max уже доступен для предварительного заказа, хотя стоимость и дата запуска новинки пока не раскрываются.