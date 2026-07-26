Обе новинки оснащаются IPS-панелями.

Производитель Lenovo презентует две новые игровые модели мониторов, Legion 24-1r и 27-1r, по доступной цене с высокой частотой обновления, пишет издание VideoCardz. Обе новинки поставляются с плоскими IPS-панелями и имеют ряд одинаковых характеристик, включая разрешение FHD (1920x1080 точек), частоту обновления до 280 Гц, яркость 400 нит, коэффициент контрастности 1000:1, 8-битную (6 бит+FRC) глубину цвета и охват 99 % цветового пространства sRGB.

Источник фото: VideoCardz

Также заявлено о поддержке AMD FreeSync Premium, VESA Adaptive-Sync, HDR10, времени отклика MPRT 0,5 мс и четырех настройках Overdrive в диапазоне от 1 мс до 4 мс. Производитель отмечает, что активация режима MPRT на модели 24-1r может привести к мерцанию и отключает AMD FreeSync Premium.

Источник фото: VideoCardz

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Обе новинки оснащаются одним портом DisplayPort 1.4 HBR3 с поддержкой частоты обновления до 280 Гц, двумя HDMI 2.1 TMDS, ограниченными показателем 240 Гц, и 3,5-мм аудиоразъёмом. Мониторы снабжены эргономичной подставкой, позволяющей регулировать высоту (до 135 мм), а также обеспечивающей возможность поворота, наклона и вращения. Для настенного монтажа предусмотрено крепление VESA 100x100 мм.

Источник фото: VideoCardz

Основное различие мониторов заключается в диагонали — модель Legion 24-1r снабжается 23,8-дюймовой панелью с плотностью пикселей 93 PPI, тогда как Legion 27-1r обладает 27-дюймовой с соответствующим показателем 82 PPI.

Стоимость монитора Lenovo Legion 24-1r в китайской рознице стартует от 669 юаней (99 долларов США), тогда как Legion 27-1r предлагается за 789 юаней (117 долларов).