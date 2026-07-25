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breaking-news
Цена одной из моделей RTX 5060 в Китае всего за несколько дней увеличилась на $75
Видеокарты продолжают дорожать.
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Кризис на рынке DRAM негативно сказывается на производителях компьютерных комплектующих, которые вынуждены реагировать на неблагоприятную экономическую ситуацию, увеличивая ценники своей продукции. Не остаётся в стороне и Nvidia, которая ранее, как сообщалось, уведомила своих партнёров о повышении цен на комплекты памяти. Судя по всему, данные изменения уже начинают сказываться на стоимости видеокарт не только в верхнем, но и среднем ценовом сегменте, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Amazon

В частности, на китайском рынке ценник видеокарты GeForce RTX 5060 производства Gigabyte всего за несколько дней увеличился на 16 % — если раньше модель RTX 5060 Eagle OC 8 ГБ предлагалась за 2700 юаней (400 долларов США), то теперь подорожала до 3215 юаней (475 долларов), что является историческим максимумом.

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В настоящее время неизвестно, касается ли данное повышение стоимости всего модельного ряда RTX 5060, или пока затронуло лишь несколько моделей, но сложившаяся ситуация указывает на практически неминуемое увеличение ценников на все видеокарты RTX 50.

#geforce rtx 5060
Источник: wccftech.com
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