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Redmi 17 4G на Helio G91 Ultra с 50-Мп камерой и батареей 7500 мАч может получить ценник от 250 евро
На рендерах новинка представлена в трёх цветовых версиях.
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Бренд Redmi работает над 4G-версией смартфона Redmi 17, информацией о характеристиках, внешнем виде и цветовых вариантах которой делится издание YTECHB.

Источник фото: YTECHB

Сообщается, что смартфон Redmi 17 4G получит 6,9-дюймовый плоский дисплей с разрешением 720x1600 точек и частотой обновления 120 Гц, чипсет MediaTek Helio G91 Ultra, 4/6 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

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На тыльной стороне новинки расположится двойная камера с 50-Мп основным модулем и дополнительным объективом, а на фронтальной панели разместится 8-Мп камера для селфи и видеозвонков. Автономную работу устройства обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой быстрой 45-Вт зарядки.

Кроме того, смартфон оснастят боковом сканером отпечатков пальцев, модулем NFC и RGB-подсветкой вокруг блока камер. Размеры устройства составят 170,12x78,42x8,8 мм при весе 232 г. На опубликованных рендерах модель представлена в чёрном (Black), тёмно-синем (Deep Blue) и зелёном (Oak Green) цветовых оформлениях. Новинка будет поставляться с предустановленной HyperOS 3.0 на основе Android 16.

Источник фото: YTECHB

Стоимость смартфона Redmi 17 4G в европейской рознице стартует от 250 евро за базовую версию 4 ГБ+128 ГБ, тогда как модификация на 256 ГБ будет предлагаться за 280 евро.

#redmi 17 4g
Источник: ytechb.com
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