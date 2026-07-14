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breaking-news
Поддельный накопитель Samsung 870 EVO 2 ТБ вышел из строя после записи 120 ГБ
Подделка внешне была очень похожа на оригинал.
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Злоумышленники научились мастерски имитировать внешний вид твердотельных накопителей Samsung, тогда как с аппаратной начинкой не всё так хорошо, что продемонстрировали эксперты AKIBA PC Hotline, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/AKIBA-PC

В руки специалистам попался поддельный накопитель Samsung 870 EVO объёмом 2 ТБ с интерфейсом SATA, который внешне был очень похож на оригинальный, тогда как аппаратная часть включала в себя контроллер RayMX RM1135T производства Realtek и два NAND-чипа без видимой маркировки. Оригинальный Samsung 870 EVO снабжён фирменным контроллером и NAND-памятью от Samsung, а также выделенным DRAM-кэшем.

Источник фото: VideoCardz/AKIBA-PC

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ОС Windows распознала подделку как 2-ТБ SATA-накопитель, а утилита CrystalDiskMark показала скорость чтения до 492 МБ/с и скорость записи до 467 МБ/с, что соответствует ожидаемым показателям. Проблемы начались после тестов при помощи H2TestW — после записи около 120 ГБ поддельный накопитель вышел из строя, отказавшись записывать данные. Последующие попытки чтения уже записанных данных также не увенчались успехом, а после перезагрузки ОС накопитель и вовсе перестал распознаваться.

Источник фото: VideoCardz/AKIBA PC

Отмечается, что данная подделка достаточно опасна, так как ничего не подозревающий обладатель поддельного SSD может им некоторое время пользоваться, но при записи в общей сложности 120 ГБ устройство выйдет из строя, и пользователь не сможет получить доступ к уже записанным файлам.

#samsung 870 evo
Источник: videocardz.com
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