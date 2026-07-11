Отключение блока питания выполнено не было.

В связи с целым рядом случаев повреждения разъёмов высокопроизводительных видеокарт серии GeForce RTX 50 из-за чрезмерного нагрева некоторые производители выпустили свои собственные продукты для предотвращения данной проблемы, но не все они справляются с возложенным на них задачами.

Источник фото: VideoCardz

Как сообщает издание VideoCardz, пользователь под ником Riptide пожаловался на расплавление разъёма 12V-2×6, отметив, что в системе использовалась видеокарта MSI GeForce RTX 5090 GAMING TRIO OC, блок питания ASRock PG1000-PSF и специальный кабель от ASRock с защитой TempGuard, которая должна была отключить БП при обнаружении перегрева, но не сделала этого.

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Пострадавший утверждает, что следовал рекомендациям производителя, полностью зафиксировав коннекторы с обеих сторон и не допустив чрезмерного изгиба кабеля. По словам пользователя, более весомые повреждения были со стороны блока питания, тогда как со стороны видеокарты наблюдался меньший ущерб. Интересно, что чуть ранее у Riptide уже были проблемы, но с блоком питания Corsair SF1000.

Источник фото: VideoCardz/Riptide

Как считает эксперт der8auer, по одному из контактов кабеля был пропущен гораздо больший ток, чем по остальным, что и привело к перегреву. Причину, по которой термозащита не сработала, установить так и не удалось, поскольку блок питания был возвращён продавцу.