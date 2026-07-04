Сравнивались результаты в стоке и дополнительно с использованием башенного кулера.

Энтузиаст YouTube-канала TrashBench продолжает изучать возможности видеокарт с модифицированной системой охлаждения — в своём свежем видеоролике он решил протестировать Radeon RX 6600, добившись заметного увеличения частоты кадров благодаря модернизации СО.

На первом этапе он использовал процессорный кулер башенного типа, который позволил снизить температуру графического процессора Radeon RX 6600 с 57 °C в стоке до 33 °C, а также повысить его частоту до 2755 МГц, что на 155 МГц выше результата, которого удалось добиться при разгоне со стандартной системой охлаждения видеокарты.

Источник фото: TrashBench/YouTube

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Далее он модифицировал видеоадаптер таким образом, чтобы охладить GPU при помощи ледяной жидкости, благодаря чему температуру графического процессора удалось снизить до 5 °C, а частоту увеличить до 2853 МГц.

Источник фото: TrashBench/YouTube

Игровые тесты показали, что использование башенного кулера обеспечило увеличение производительности в играх и бенчмарках на 8-14 %, тогда как применение СО с ледяной охлаждающей жидкостью позволило добиться повышения быстродействия на 10-15 %, если сравнивать с показателями в стоке.

Источник фото: TrashBench/YouTube