SSD оснащён интерфейсом PCIe 4.0.

Компания Samsung расширяет свой ассортимент, выпуская новый твердотельный NVMe-накопитель Samsung 990 с интерфейсом PCIe 4.0, пишет издание VideoCardz. Как указывается на официальном сайте Samsung Canada, твердотельный накопитель Samsung 990 доступен в версиях объёмом 1 и 2 ТБ. Устройство не имеет полноценного DRAM-буфера, используя в качестве кэш-памяти ОЗУ системы благодаря технологии Host Memory Buffer (HMB). Устройство оснащается фирменным контроллером и чипами V-NAND от Samsung.

Источник фото: VideoCardz

Заявленная скорость последовательного чтения и записи для варианта на 1 ТБ достигает 7150 и 6450 МБ/с, а для версии на 2 ТБ — 7250 и 6450 МБ/с соответственно. Кроме того, для модификации объёмом 2 ТБ указывается производительность случайного чтения до 850 тысяч IOPS, а записи — до 1200 тысяч IOPS.

Источник фото: VideoCardz/Samsung

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Оба варианта имеют трёхлетнюю ограниченную гарантию. Для версии ёмкостью 1 ТБ указан ресурс до 400 TBW, а для модификации на 2 ТБ — до 800 TBW. Хотя Samsung 990 начал появляться на сайтах ритейлеров, официальная стоимость новинки пока не раскрыта.