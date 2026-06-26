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breaking-news
FSR 4.1.1 на RX 5700 XT на порядок увеличил задержку и заметно снизил fps по сравнению с FSR 3.1.5
Тестовая сборка была оснащена процессором AMD Ryzen 5 5600X.
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Эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает изучать возможности FSR 4.1.1 по сравнению с предыдущими версиями апскейлера — в своём свежем видеоролике он протестировал Radeon RX 5700 XT с обновлённой технологией в режиме Performance, сравнив её с FSR 3.1.5 в режиме Native.

Источник фото: eTeknix

Для своих тестов он использовал сборку, снабжённую процессором AMD Ryzen 5 5600X и 32 ГБ оперативной памяти DDR4, которая под управлением Linux-дистрибутива CachyOS в разрешении 1080p обеспечила следующие показатели частоты кадров:

  • Cyberpunk 2077 (высокие настройки, средняя плотность толпы): FSR 3.1.5 – 70 fps, FSR 4.1.1 – 51 fps
  • 007 First Light (средние настройки, высокое качество текстур): FSR 3.1.5 – 71 fps, FSR 4.1.1 – 47 fps
  • Alan Wake 2 (низкие/средние настройки, качество текстур Ultra): FSR 3.1.5 – 52 fps, FSR 4.1.1 – 41 fps
  • Wuchang: Fallen Feathers (средние настройки, высокое качество текстур): FSR 3.1.5 – 51 fps, FSR 4.1.1 – 45 fps
  • Crimson Desert (высокие настройки): FSR 3.1.5 – 53 fps, FSR 4.1.1 – 42 fps
  • Death Stranding 2: On the Beach (средние настройки, высокое качество текстур): FSR 3.1.5 – 60 fps, FSR 4.1.1 – 41 fps
  • Horizon Zero Dawn Remastered (средние настройки): FSR 3.1.5 – 89 fps, FSR 4.1.1 – 52 fps
  • The Last of Us Part II Remastered (высокие настройки): FSR 3.1.5 – 88 fps, FSR 4.1.1 – 52 fps

Источник фото: NJ Tech/YouTube

Источник фото: NJ Tech/YouTube

Источник фото: NJ Tech/YouTube

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Тесты показывают, что использование FSR 4.1.1 на Radeon RX 5700 XT негативно влияет на частоту кадров, заметно снижая fps по сравнению с FSR 3.1.5, а также увеличивает задержку с 1,1-1,5 мс до 11-12 мс, что может быть связано с отсутствием поддержки инструкций INT8 данной видеокартой на аппаратном уровне.

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#fsr 4.1.1 #fsr 3.1.5
Источник: youtube.com
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