Магазин согласился заменить товар.

Случаи с подменой заказанного в онлайн-магазине товара достаточно распространены в сети Интернет, но обычно в таких историях мошенники тем или иным образом нарушают заводские пломбы и упаковку, тогда как в новом эпизоде, опубликованном в социальных сетях, коробка оказалась запечатанной.

Источник фото: VideoCardz

Как сообщает издание VideoCardz, один из пользователей заказал на онлайн-площадке Amazon процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, но получил вместо него модель Intel Core i9-10900K, причём в стандартной упаковке, которая была запечатана. К счастью, магазин согласился сделать замену товара, хотя для этого пострадавшему пришлось пройти через несколько уровней виртуальных помощников, прежде чем рассказать о проблеме реальному специалисту поддержки.

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Отмечается, что коробка процессоров AMD имеет специальное окошко, через которое можно увидеть внешний вид и заметить подмену, но это вряд ли поможет пользователю, который заказывает товар через сеть Интернет, поэтому в данном случае следует полагаться на работников магазинов.