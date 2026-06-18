Энтузиаст YouTube-канала MxBenchmarkPC продолжает сравнивать видеокарты разных поколений, позволяя геймерам решить, стоит ли обновлять свои сборки — в своём свежем видеоролике он протестировал GeForce RTX 4060 8 ГБ, сравнив её с GeForce RTX 5070 12 ГБ в ряде популярных игр.
Тестовый ПК, оснащённый процессором Intel Core i7-14700F, обеспечил следующие показатели частоты кадров:
Cyberpunk 2077 (высокие настройки, низкая плотность толпы, трассировка пути вкл., DLSS Quality)
- 1080p: RTX 4060 – 34 fps, RTX 5070 – 66 fps, RTX 5070 (MFG 6x) – 293 fps
- 1440p: RTX 4060 – 24 fps, RTX 5070 – 49 fps, RTX 5070 (MFG 6x) – 209 fps
Resident Evil Requiem (нормальное качество текстур, трассировка пути вкл., DLSS Quality)
- 1080p: RTX 4060 – 31 fps, RTX 5070 – 63 fps, RTX 5070 (MFG 6x) – 287 fps
- 1440p: RTX 4060 – 27 fps, RTX 5070 – 54 fps, RTX 5070 (MFG 6x) – 225 fps
Forza Horizon 6 (пресет Extreme+RT, DLSS Quality)
- 1080p: RTX 4060 – 32 fps, RTX 5070 – 92 fps, RTX 5070 (MFG 6x) – 418 fps
- 1440p: RTX 4060 – 25 fps, RTX 5070 – 79 fps, RTX 5070 (MFG 6x) – 282 fps
007 First Light (настройки Ultra, DLSS Quality)
- 1080p: RTX 4060 – 50 fps, RTX 5070 – 83 fps, RTX 5070 (MFG 6x) – 353 fps
- 1440p: RTX 4060 – 36 fps, RTX 5070 – 76 fps, RTX 5070 (MFG 6x) – 261 fps
Crimson Desert (настройки Cinematic, DLSS Quality)
- 1080p: RTX 4060 – 41 fps, RTX 5070 – 78 fps, RTX 5070 (MFG 6x) – 317 fps
- 1440p: RTX 4060 – 30 fps, RTX 5070 – 61 fps, RTX 5070 (MFG 6x) – 224 fps
Death Stranding 2: On the Beach (очень высокие настройки, DLSS Quality)
- 1080p: RTX 4060 – 61 fps, RTX 5070 – 111 fps, RTX 5070 (MFG 6x) – 454 fps
- 1440p: RTX 4060 – 49 fps, RTX 5070 – 92 fps, RTX 5070 (MFG 6x) – 297 fps
Doom: The Dark Ages (пресет Ultra Nightmare, DLSS Quality)
- 1080p: RTX 4060 – 80 fps, RTX 5070 – 137 fps, RTX 5070 (MFG 6x) – 431 fps
- 1440p: RTX 4060 – 55 fps, RTX 5070 – 103 fps, RTX 5070 (MFG 6x) – 293 fps
Alan Wake 2 (настройки высокие/Ultra, DLSS Quality)
- 1080p: RTX 4060 – 43 fps, RTX 5070 – 91 fps, RTX 5070 (MFG 6x) – 384 fps
- 1440p: RTX 4060 – 34 fps, RTX 5070 – 70 fps, RTX 5070 (MFG 6x) – 262 fps
The Witcher 3: Wild Hunt Next-gen (настройки Ultra+, DLSS Quality)
- 1080p: RTX 4060 – 40 fps, RTX 5070 – 92 fps, RTX 5070 (FG 2x) – 154 fps
- 1440p: RTX 4060 – 30 fps, RTX 5070 – 70 fps, RTX 5070 (FG 2x) – 114 fps
В целом, GeForce RTX 5070, как и ожидалось, заметно обгоняет RTX 4060, демонстрируя на 66-188 % больший fps, в зависимости от игры, а также обеспечивая плавный игровой процесс не только в разрешении 1080p, но и в 1440p. Кроме того, более новая модель поддерживает современные технологии Nvidia, включая многокадровую генерацию (MFG), повышающую fps в несколько раз.