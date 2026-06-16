Запуск новинки ожидается в следующем году.

Компания Apple может увеличить объём оперативной памяти предстоящего iPhone 18 по сравнению с моделью предшествующего поколения, iPhone 17, в полтора раза, пишет издание NotebookCheck со ссылкой на материал DigiTimes.

iPhone 17. Источник фото: Apple

Утверждается, что iPhone 18 оснастят 12 ГБ оперативной памяти, что позволит новинке эффективно работать с приложениями, использующими технологии искусственного интеллекта. При этом, по данным источника, цена новинки останется прежней, а все расходы, несмотря на неблагоприятную ситуацию на рынке памяти, Apple возьмёт на себя.

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Если информация подтвердится, то в Европе iPhone 18 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти дебютирует с ценником 949 евро, а в США — 799 долларов. Ожидается, что базовая модель будет запущена лишь спустя полгода после дебюта iPhone 18 Pro/Pro Max и iPhone Ultra, то есть весной 2027 года.