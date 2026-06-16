Приставка указывается с кастомным процессором AMD.

Компания Valve готовится к предстоящему запуску своей портативной игровой консоли Steam Machine, на что может указывать появление двух новых записей с результатами тестирования устройства в бенчмарке Geekbench, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Valve

В базе данных Geekbench приставка указана под кодовым именем Valve Fremont, оснащена 6-ядерным 12-поточным процессором, идентифицируемым как AMD Custom CPU 1772, и работает под управлением SteamOS. В одноядерных тестах устройство набрало 2334 и 2282 балла, а в многоядерных - 7316 и 7392 очка.

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Ранее в сети появились слухи о том, что Valve объявит дату запуска и стоимость Steam Machine уже 23 июня, тогда как предварительные заказы стартуют 30 июня текущего года.