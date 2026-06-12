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Прототип флагманской видеокарты серии RTX 20 Super с 12 ГБ VRAM появился на eBay почти за $1700
Экземпляр имеет 4608 ядер CUDA.
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Иногда на торговых площадках попадаются редкие экземпляры видеокарт, которые так и не были выпущены производителем — в частности, на eBay был замечен прототип флагманского видеоадаптера линейки GeForce RTX 20 Super с топовыми характеристиками, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/Reddit/tendermeemay

Источник фото: VideoCardz/Reddit/tendermeemay

Как сообщается в описании к товару на eBay, экземпляр, стоимость которого установлена на отметке 1690 долларов США, имеет 12 ГБ видеопамяти, 384-битную шину и 4608 ядер CUDA. Интересно, что продавец указывает название инженерного образца как GeForce RTX 2080 Ti Super, хотя на кожухе хорошо видно обозначение RTX 2080 Super, отмечая, что всего было выпущено несколько таких экземпляров.

Источник фото: VideoCardz/eBay

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По характеристикам представленный прототип ближе к Titan RTX, чем к розничному варианту RTX 2080 Ti, обладая тем же количеством ядер и разрядностью шины, но уступая в объёме видеопамяти вдвое. Как сообщает продавец, ему пришлось модифицировать драйверы, чтобы заставить данный экземпляр работать.

#geforce rtx 2080 ti super
Источник: videocardz.com
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