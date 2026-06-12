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breaking-news
Цена RTX PRO 6000 Blackwell 96 ГБ в магазине Nvidia возросла до $13 250
В прошлом году эта модель стоила значительно меньше.
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Компания Nvidia заметно увеличила стоимость своего графического ускорителя RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, сообщает издание VideoCardz. Сообщается, что в прошлом году данная модель появилась у розничных продавцов по цене от 8 435 до 8 565 долларов, а затем её цена снизилась до 7 673 долларов.

Источник фото: VideoCardz

В официальном же магазине RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition в настоящее время предлагается за 13 250 долларов, что, судя по всему, является ценой, рекомендованной Nvidia. Отмечается, что разница в стоимости по сравнению с прошлым годом составляет 55-73 % в сторону увеличения.

Источник фото: VideoCardz/NVIDIA

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Графический ускоритель RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition имеет графический процессор GB202 с 24 064 ядрами CUDA и 96 ГБ памяти GDDR7 ECC. Вполне возможно, что неблагоприятная ситуация на рынке памяти вынуждает Nvidia увеличить стоимость данной модели, хотя официально производитель пока не называл причину этого решения.

#rtx pro 6000 blackwell
Источник: videocardz.com
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