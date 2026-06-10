Тестовый ПК был снабжён процессором Ryzen 5 5600X.

Геймеры и энтузиасты продолжают тестировать ремейк «Готики», дебютировавшей несколько дней назад, в разнообразных режимах и разрешениях, а эксперт YouTube-канала NJ Tech решил сравнить fps в ОС Windows и Linux-дистрибутиве CachyOS с патчем для повышения быстродействия видеокарт, оснащённых ограниченным объёмом видеопамяти.

Источник фото: Bleeping Computer

В разрешении 1080p тестовая сборка, оснащённая процессором AMD Ryzen 5 5600X и видеокартой Radeon RX 6500 XT 4 ГБ, в Gothic 1 Remake продемонстрировала следующие показатели средней частоты кадров/0,1% low:

средние настройки, Native: Windows – 28 fps/18 fps, CachyOS – 35 fps/27 fps

средние настройки, XeSS Quality: Windows – 34 fps/22 fps, CachyOS – 54 fps/40 fps

низкие настройки, Native: Windows – 40 fps/31 fps, CachyOS – 44 fps/32 fps

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Как видно по тестам, Linux-дистрибутив позволяет RX 6500 XT 4 ГБ добиться заметно большего показателя fps по сравнению с Windows, обеспечив плавный игровой процесс даже при средних настройках качества графической составляющей.