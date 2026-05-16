Анонсированная в прошлом году технология Advanced Shader Delivery от Microsoft способна заметно уменьшить время загрузки игр и снизить подтормаживания благодаря заранее скомпилированным шейдерам, в частности в недавно вышедшей Forza Horizon 6, пишет издание Wccftech.

В официальном блоге Microsoft сообщила, что на ПК с процессором Ryzen 7 5800 и видеокартой Radeon RX 7600 время загрузки Forza Horizon 6 сократилось на 95 %, составив всего 4 секунды, что было обеспечено благодаря использованию технологии Advanced Shader Delivery (ASD).

Данная технология поддерживается целым рядом видеокарт AMD на базе архитектур RDNA 3, RDNA 3.5, RDNA 4 через драйвер Adrenalin версии 26.5.2 или выше, включая модели серии Radeon RX 7000, Radeon 700M, Radeon RX 8000, Radeon 800M и Radeon RX 9000. Отмечается, что поддержка Advanced Shader Delivery также реализована для видеокарт Nvidia и Intel.

