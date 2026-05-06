Honor Play 70C на Helio G81 Ultra с 6,75-дюймовым экраном и батареей на 5300 мАч оценён от $90
Новинка оснащается 13-Мп основной камерой.

Компания Honor презентовала свой новый смартфон начального класса Honor Play 70C на базе восьмиядерного чипсета MediaTek Helio G81 Ultra, пишет издание GSMArena. Новинка снабжается 6,75-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, имеет до 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Источник фото: GSMArena

На задней панели размещается одна 13-Мп камера с поддержкой записи видео с разрешением 1080p и 10-кратным цифровым зумом, а на фронтальной стороне расположена 5-Мп селфи-камера. Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 5300 мА·ч.

Источник фото: GSMArena

Новинка поддерживает две сим-карты с 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1 и GPS, оснащается 3,5-мм аудиоразъёмом, поставляется с предустановленной MagicOS 9.0 на основе Android 15 и выпускается в чёрном (Rock Black), серебристом (Moonlit Silver) и голубом (Lake Blue) цветовых оформлениях.

Источник фото: GSMArena

Стоимость Honor Play 70C в китайской рознице стартует от 599 юаней (90 долларов США) за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, вариант 4 ГБ/128 ГБ оценён в 699 юаней (105 долларов), а модификация 6 ГБ/128 ГБ стоит 799 юаней (115 долларов).

#honor play 70c
Источник: gsmarena.com
