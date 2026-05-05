Компания Samsung работает над своей новой линейкой смартфонов Galaxy S27, в том числе топовой моделью Galaxy S27 Ultra, которая, согласно свежей утечке от информатора Smart Pikachu, получит улучшенную основную камеру, пишет издание GSMArena.

По данным информатора, Samsung тестирует основной модуль с 200-Мп сенсором и переменной диафрагмой для своего флагманского Galaxy S27 Ultra. Отмечается, что в предыдущих утечках говорилось о том, что Apple также рассматривает возможность оснастить смартфоны линейки iPhone 18 Pro камерой с переменной диафрагмой. Данное решение позволит улучшить качество съёмки как при ярком, так и слабом освещении.

Предполагаемый рендер Galaxy S27 Ultra. Источник фото: GSMArena

Ранее сообщалось, что серия Galaxy S27 может получить изменённый блок камеры с новым дизайном, а модель Galaxy S27 Ultra, как ожидается, будет поддерживать технологию LOFIC для основной камеры, но лишится телеобъектива с трёхкратным оптическим зумом.