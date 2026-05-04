При этом стандарт ещё окончательно не утверждён.

Ключевые производители оперативной памяти, включая Samsung, Micron и SK hynix уже готовятся к предстоящему запуску новейшего стандарта DDR6, тесно сотрудничая со своими партнёрами, пишет издание VideoCardz со ссылкой на материал The Elec.

Сообщается, что компании Samsung, Micron и SK hynix приступили к предварительной работе над подложками для памяти DDR6 совместно с поставщиками — хотя стандарт JEDEC ещё окончательно не был утверждён, партнёры уже работают с частичными данными о конструкции, в том числе с информацией о толщине памяти, трассировке и структуре подложки.

Как ожидается, массовый выпуск оперативной памяти DDR6 стартует в 2028-2029 годах, что объясняет начало подготовительных работ со стороны производителей, которые обычно разворачиваются более чем за два года до запуска продукта. По имеющимся данным, новый стандарт обеспечит увеличение скорости передачи данных до 17,6 Гбит/с, что превышает возможности DDR5 примерно в два раза.