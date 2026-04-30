Разработчики уже выпустили патч, снижающий нагрузку на диск.

Игра Windrose от узбекской студии Kraken Express, представляющая собой пиратский симулятор выживания и вышедшая в раннем доступе, может существенно нагружать накопитель, на что жалуется ряд геймеров и экспертов, пишет издание Tom's Hardware.

По словам некоторых пользователей, игра Windrose является причиной аномально высоких нагрузок на диск, читая и записывая данные со скоростью до 15-30 МБ/с, в зависимости от активности и местоположения игрового персонажа. Ситуация улучшается только в отдельных локациях или в том случае, если игрок остаётся на месте.

Энтузиаст Pixel Operative сравнил нагрузку на диск в нескольких играх на протяжении 60-90 секунд — в Valheim было прочитано 1 ГБ и записано 5 МБ данных, в Enshrouded соответствующие показатели составили 7 ГБ и 695 МБ, тогда как Windrose прочитала 32 ГБ и записала 1,3 ГБ.

Эксперты подсчитали, что в наиболее нагруженных сценариях игра может записывать более 100 ГБ всего за час игрового процесса, что может подвергнуть риску накопители с памятью QLC или старые SSD. Отмечается, что подобное поведение игры, судя по всему, связано с неэффективной работой системы сохранений.

К счастью, в свежем патче версии 0.10.0.4.268 разработчики сообщили о снижении нагрузки на диск в процессе игры в Windrose, поэтому геймерам следует как можно быстрее обновиться. Как показали тесты Pixel Operative, после обновления запись во время игрового процесса действительно снизилась до 10-16 МБ/с.