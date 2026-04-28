Microsoft позволит пользователям Windows 11 отключать и перезагружать ПК без принудительных апдейтов
Ранее пользователям приходилось ждать, пока обновление будет установлено.

Компания Microsoft продолжает улучшать Windows 11, прислушиваясь к мнению пользователей, в частности добавив возможность выключения или перезагрузки устройства даже в том случае, если системе необходимо обновиться.

Как пишет издание Windows Latest, в Windows 11 (сборка 26300.8289) пользователь может выбрать не только пункт управления питанием, в котором чётко указано, что устройство будет перезагружено/выключено только после установки апдейта, но и варианты, позволяющие просто перезагрузить или выключить ПК без необходимости инсталляции обновления.

Источник фото: Windows Latest

Отмечается, что ранее в случае выбора пунктов, предлагающих перезагрузку/отключение ПК, апдейт всё равно устанавливался в принудительном порядке, и только после этого происходило желаемое пользователем действие. В настоящее время данная функция всё ещё тестируется и доступна для участников программы Windows Insider.

#microsoft #windows 11
Источник: windowslatest.com
