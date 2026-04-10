Заводская упаковка устройства обладает недостаточными защитными мерами.

Чуть ранее ряд покупателей игрового монитора Asus ROG Swift OLED PG32UCDM3 пожаловались на некачественную упаковку устройства, снабжённую дополнительным вырезом, в результате чего в процессе транспортировки повреждалась панель. Магазин Newegg учёл эти жалобы, приняв дополнительные меры для защиты монитора, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/Reddit

Сообщается, что сотрудники Newegg начали запаковывать монитор ROG Swift OLED PG32UCDM3 более тщательно, дополняя заводскую упаковку вспомогательной защитой, включая угловые стойки, гофрированную плёнку и ряд других мер, что должно позволить уберечь устройство от повреждений.

Участники платформы Reddit публикуют фотографии, демонстрирующие дополнительные защитные меры, отмечая, что сотрудникам Newegg приходится самостоятельно упрочнять заводскую упаковку, хотя, по их мнению, этим должны были заниматься специалисты Asus.