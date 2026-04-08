Целый ряд экспертов высоко оценил ноутбуки Asus Zenbook A16 и Zenbook A14, оснащённые процессорами Snapdragon X2 Elite Extreme и Snapdragon X2 Elite соответственно, в частности выделив их сравнительно низкую цену на фоне соперников в качестве преимущества, но всё оказалось не так просто. Как заметили журналисты издания Hardware Canucks, сразу после публикации обзоров цены ряда ноутбуков Asus заметно повысились, пишет издание Wccftech.
Сообщается, что стоимость Asus Zenbook A16, ранее составлявшая 1600 долларов США, увеличилась до 1700 долларов, тогда как Zenbook A14 подорожал с 1150 до 1350 долларов. В Hardware Canucks отметили, что их обзор на новинки от Asus был сделан на основании старых цен.
В комментариях в социальных сетях пользователи также выражают недоумение относительно внезапного повышения цен на новые ноутбуки Asus, а некоторые считают, что это было сделано специально.