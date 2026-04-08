Пользователи не слишком довольны этим решением.

Целый ряд экспертов высоко оценил ноутбуки Asus Zenbook A16 и Zenbook A14, оснащённые процессорами Snapdragon X2 Elite Extreme и Snapdragon X2 Elite соответственно, в частности выделив их сравнительно низкую цену на фоне соперников в качестве преимущества, но всё оказалось не так просто. Как заметили журналисты издания Hardware Canucks, сразу после публикации обзоров цены ряда ноутбуков Asus заметно повысились, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Asus

Сообщается, что стоимость Asus Zenbook A16, ранее составлявшая 1600 долларов США, увеличилась до 1700 долларов, тогда как Zenbook A14 подорожал с 1150 до 1350 долларов. В Hardware Canucks отметили, что их обзор на новинки от Asus был сделан на основании старых цен.

В комментариях в социальных сетях пользователи также выражают недоумение относительно внезапного повышения цен на новые ноутбуки Asus, а некоторые считают, что это было сделано специально.