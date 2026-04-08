Компания AMD раскрыла стоимость своего нового топового процессора Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition с двойной кэш-памятью 3D V-Cache, пишет издание VideoCardz. Как сообщил Дэвид Макафи (David McAfee), занимающий пост вице-президента и генерального директора AMD по процессорам Ryzen и графике Radeon, рекомендованная стоимость Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition составит 899 долларов США. В продажу новинка поступит 22 апреля.

Источник фото: Wccftech

Это означает, что ценник Ryzen 9 9950X3D2 будет на 200 долларов выше по сравнению со стартовой стоимостью Ryzen 9 9950X3D, который дебютировал по цене 699 долларов. Новинка совместима с платформой Socket AM5, обладает 16 ядрами и 32 потоками с тактовой частотой 4,3 ГГц в базовом и 5,6 ГГц в максимальном режиме, имеет 192 МБ L3-кэша и TDP 200 Вт, а также интегрированный GPU.

Производитель позиционирует Ryzen 9 9950X3D2 в качестве высокопроизводительного CPU для решения ряда задач, в том числе создания контента, рендеринга, симуляции и компиляции, где новинка, по данным AMD, обгоняет Ryzen 9 9950X3D на 5-13 %. При этом кэш-память 3D V-Cache позволит обеспечить более высокий fps в играх по сравнению со стандартными моделями.

