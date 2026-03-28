Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Samsung показала SSD BM9K1 с NAND-памятью QLC и PCIe 5.0 со скоростью чтения до 11,4 ГБ/с
Запуск новинки ожидается в следующем году.

Южнокорейский производитель Samsung в рамках CFMS 2026 продемонстрировал свою новую модель твердотельного накопителя BM9K1, предназначенную для работы с ИИ, пишет издание Tom's Hardware со ссылкой на материал BigGo Finance.

Сообщается, что твердотельный накопитель Samsung BM9K1 оснащается чипами памяти QLC и фирменным контроллером на базе открытой архитектуры RISC-V, что, по словам производителя, позволяет оптимизировать прошивку для NAND-памяти QLC и задач ввода-вывода, специфических при работе с ИИ, обеспечивая повышение энергоэффективности на 23 % на фоне модели предшествующего поколения, BM9C1.

Источник фото: Tom's Hardware/BigGo Finance/Samsung

Устройство имеет интерфейс PCIe 5.0, обеспечивая скорость последовательного чтения до 11,4 ГБ/с, что, согласно данным Samsung, в 1,6 раза выше по сравнению с показателем предшественника, BM9C1, с интерфейсом PCIe 4.0. Модель будет выпускаться в версиях объёмом 512 ГБ, 1 и 2 ТБ. Запуск запланирован на 2027 год.

Основным конкурентом для Samsung BM9K1 должен стать Micron 3610 с аналогичным типом памяти и интерфейсом, который обеспечивает скорость последовательного чтения до 11 ГБ/с и скорость последовательной записи до 9,3 ГБ/с, обладая ёмкостью до 4 ТБ.

#samsung bm9k1
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи обнаружили в Чечне элитарное погребение возрастом 3000 лет с 19 браслетами и 8 кольцами
+
Странный сигнал из космоса может подтвердить существование первичных черных дыр
+
Эксперты протестировали почти не отличимый от реального Samsung 990 Pro поддельный SSD
1
Apple прекратила производство Mac Pro и не планирует выпускать новые модели
+
Алгоритм TurboQuant сокращает потребление памяти ИИ-моделями и может снизить цены на ОЗУ и SSD
+
Новая технология сканирования выявила под древним египетским городом Буто необычное сооружение
+
Найден источник принятого за голос морского чудовища низкочастотного звука в океане 1997 года
+
Центры обработки данных ИИ теперь вызвали дефицит процессоров
+
Устройство The Heir превращает обычные часы в «умные»
+
Крупный мировой производитель карбоновых колёс обанкротился на фоне падения спроса на электрокары
4
War Thunder получила поддержку апскейлера DLSS 4.5 — он будет работать даже на видеокартах RTX 20
+
В мессенджере Telegram обнаружена серьёзная уязвимость нулевого дня
+
Глава «Ростелекома» указал на рост популярности стационарных телефонов
+
Core Ultra 9 290K Plus не выйдет: Intel пересмотрела планы по линейке Arrow Lake
+
Оверлокер установил серверное охлаждение на RTX 3080 и снизил температуру памяти на 54°C
4
Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский рекомендовал пользоваться стационарными телефонами
9
AMD анонсировала Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition
+
Астрономы обнаружили на Марсе ценные минералы наподобие рубинов и сапфиров
2
Ученые предупреждают о рисках процесса колонизации Луны в ближайшее десятилетие
3
Энтузиаст восстановил погрызенный собакой процессор Ryzen 5 5600
+

Популярные статьи

Топ-7 редких игр для прошитой PlayStation 4 в 2026 году, в которые стоит поиграть
5
Как бандлы PlayStation 4 сделали консоль Sony популярной и заслужили народную любовь
1

Сейчас обсуждают

Яков Рудев
01:26
Интересно это с правом выкупа? Грубо говоря оставить себе машину через 3-4 года. Если нет то тогда гораздо выгодней просто б/у машину в нормальном состоянии купить. Если под подпиской они понимают аре...
«АвтоВАЗ» запустил услугу подписки на свои авто — за «Весту» в месяц нужно отдавать 39 990 рублей
LastAtlant
00:51
Каждый среднестатистический школьник с большой библиотекой стим теперь получается может стать энтузиастом
Samsung показала SSD BM9K1 с NAND-памятью QLC и PCIe 5.0 со скоростью чтения до 11,4 ГБ/с
DeaDragon
00:30
Я то думал АвтоВаз будет платить, лишь бы их поделие забрали.
«АвтоВАЗ» запустил услугу подписки на свои авто — за «Весту» в месяц нужно отдавать 39 990 рублей
Djereli
23:52
Это из-за сокращения контроллеров. Таже гармошка была бы сильно практичней.
В Екатеринбурге начались испытания 14,5-метрового трёхосного автобуса
Роман Ефимочкин
23:51
Что там делать ?
Ученые предупреждают о рисках процесса колонизации Луны в ближайшее десятилетие
swr5
23:30
Не-а.
Исследование рассказало о трёхкратной надёжности устройств Mac по сравнению с Windows-компьютерами
swr5
23:28
Согласен. Пусть мучаются.
В Польше предложили навсегда перевести часы на полчаса вперёд вместо перехода на летнее время
swr5
23:26
Похоже кто-то начитался фантастики.
Британский стартап Pulsar Fusion испытал термоядерный ракетный двигатель
Артём Пухов
23:05
Печально, что китайцы делают только лопаты.
Новый 2-нм чип Samsung проиграл Snapdragon 8 Elite Gen 5 по энергопотреблению
CrimsonLine
23:00
так а смысл уменьшать шину то, просто урезают карту и дают "внешние" апгрейды
NVIDIA может представить видеокарту GeForce RTX 5050 с 9 ГБ памяти GDDR7 на Computex
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter