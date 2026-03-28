Южнокорейский производитель Samsung в рамках CFMS 2026 продемонстрировал свою новую модель твердотельного накопителя BM9K1, предназначенную для работы с ИИ, пишет издание Tom's Hardware со ссылкой на материал BigGo Finance.

Сообщается, что твердотельный накопитель Samsung BM9K1 оснащается чипами памяти QLC и фирменным контроллером на базе открытой архитектуры RISC-V, что, по словам производителя, позволяет оптимизировать прошивку для NAND-памяти QLC и задач ввода-вывода, специфических при работе с ИИ, обеспечивая повышение энергоэффективности на 23 % на фоне модели предшествующего поколения, BM9C1.

Устройство имеет интерфейс PCIe 5.0, обеспечивая скорость последовательного чтения до 11,4 ГБ/с, что, согласно данным Samsung, в 1,6 раза выше по сравнению с показателем предшественника, BM9C1, с интерфейсом PCIe 4.0. Модель будет выпускаться в версиях объёмом 512 ГБ, 1 и 2 ТБ. Запуск запланирован на 2027 год.

Основным конкурентом для Samsung BM9K1 должен стать Micron 3610 с аналогичным типом памяти и интерфейсом, который обеспечивает скорость последовательного чтения до 11 ГБ/с и скорость последовательной записи до 9,3 ГБ/с, обладая ёмкостью до 4 ТБ.