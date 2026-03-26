Реальная стоимость данной сборки заметно выше

В поисках комплектующих по сниженным ценам, ряд покупателей посещает магазины торгующие подержанными товарами, а некоторые даже заглядывают в ломбарды, как участник платформы Reddit под ником CrankyKong1994, которому повезло приобрести ПК с выгодным ценником.

Источник фото: CrankyKong1994/Reddit

По словам пользователя, совсем недавно он посетил местный ломбард и обнаружил там ПК, оснащённый процессором AMD Ryzen 7 7700X, материнской платой ASRock B650M PG Riptide, видеокартой GeForce RTX 4070 Super 12 ГБ, 32 ГБ оперативной памяти DDR5, двумя твердотельными накопителями на 1 ТБ и 500 ГБ, HDD объёмом 2 ТБ, системой жидкостного охлаждения Corsair, блоком питания мощностью 750 Вт и корпусом Razer.

Источник фото: CrankyKong1994/Reddit

Удачливый покупатель поспешил приобрести данную сборку, сторговавшись на 350 долларах США, хотя начальная стоимость ПК составляла 400 долларов. С учётом того, что только процессор, матплата, видеокарта и ОЗУ, указанные в характеристиках, в настоящее время стоят как минимум 1400 долларов США, данная покупка выглядит удачной.

