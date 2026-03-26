Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
NJ Tech сравнили картинку в Crimson Desert с реконструкцией лучей и без неё на 2070 Super и 3060 Ti
Тестовая сборка была оснащена процессором Ryzen 5 5600X

Игра Crimson Desert продолжает привлекать внимание со стороны целого ряда геймеров и экспертов, которые с интересом проверяют её возможности в различных режимах — в частности, на YouTube-канале NJ Tech опубликованы два видеоролика, демонстрирующих разницу в качестве картинки с включённой технологией реконструкции лучей (DLSS Ray Reconstruction) и без неё на видеокартах GeForce RTX 2070 Super и GeForce RTX 3060 Ti. Тестовый ПК был оснащён процессором Ryzen 5 5600X и 16 ГБ ОЗУ DDR4.

Источник фото: NJ Tech/YouTube

В сцене при солнечном свете на открытой местности, тестируемой на RTX 3060 Ti в разрешении 1080p с использованием пресета Cinematic и DLSS 4.0 Quality, отличия при включении реконструкции лучей не слишком заметны, тогда как в тесте интерьерной сцены на RTX 2070 Super в 1440p с оптимизированными настройками и DLSS 4.0 Quality активация технологии DLSS Ray Reconstruction обеспечивает более качественное изображение с точным освещением и тенями.

Источник фото: NJ Tech/YouTube

При этом включение реконструкции лучей негативно влияет на производительность — в случае с RTX 3060 Ti частота кадров падает в 2,5 раза, а на RTX 2070 Super показатель fps снижается в 2,9 раза.

Источник фото: NJ Tech/YouTube

Источник фото: NJ Tech/YouTube

Дополнительно повысить качество изображения можно благодаря использованию технологии DLSS 4.5, которая, как показал эксперт на примере RTX 2070 Super, обеспечивает более чёткую картинку на фоне DLSS 4.0, хоть и за счёт некоторого снижения fps.

#geforce rtx 3060 ti #geforce rtx 2070 super
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Nvidia выпускает драйвер GeForce Game Ready 595.97 WHQL с исправлениями для ряда игр
+
Счастливчик нашёл на улице ПК на Ryzen Threadripper 2920X с 64 ГБ ОЗУ и SSD Samsung на 1 ТБ
14
Газотурбинные двигатели ГТД-6РМ превысили рубеж в 5 миллионов часов промышленной эксплуатации
+
Colorful представила материнскую плату с 50-контактным разъёмом для бескабельного питания
1
ASUS готовит масштабное повышение цен на ПК из-за дефицита памяти
+
NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 595.97 WHQL с новыми исправлениями
+
Ученые нашли возможную причину ускорения вращения Марса
+
Microsoft удалила возможность редактирования реестра для повышения скорости SSD NVMe
+
Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
+
Warner Bros анонсировала фильм по «Властелину колец» – «Тень прошлого»
+
В Челябинске наладили серийное производство отечественных снегоуплотнительных машин
1
LG выпустила первый в мире ЖК-дисплей для ноутбуков с возможностью понижения частоты до 1 Гц
+
Росавиация: Россия научилась создавать самолёты в два раза быстрее Boeing и Airbus
4
Цены на процессоры для ПК могут вырасти на 10-15% из-за дефицита производственных мощностей
2
Звук от запуска лунной миссии Artemis II можно будет услышать на расстоянии более 70 километров
3
Производитель лёгких самолётов ЛМС-901 «Байкал» построит новый литейный цех
+
Wilson Benesch представила проигрыватель виниловых пластинок Greenwich начального уровня за $130000
2
Минпромторг допустил к работе в такси ещё четыре выпускаемые в России модели автомобилей
+
Первые 16 серийных спутников российского аналога Starlink выведены на орбиту
3
Игру Crimson Desert менее чем за неделю купили 3 млн раз
1

Популярные статьи

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
25
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
4
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
2

Сейчас обсуждают

si-cat
14:45
Скорее не сколько, а чего :))
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
si-cat
14:42
Штобы пИсать: " А почему у меня цыфирьки не как у других???" 🤣
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
Waramagedon
14:26
с чего им закрываться? или боишься голливудскую русалочку с гей-негром не посмотришь? ))) Голливуд уже особо толкового не снимает, 95% мусор.
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить квотирование иностранных фильмов в российском прокате
Waramagedon
14:20
минусологи, объясните зачем простому юзеру иметь в компе аида, кпу, ГПУ если он не ковыряется в железе и не занимается ремонтами с разгонами? ))) большинство пользователей именно такие.
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
leonid26
14:06
скоро значит закроются кинотеатры
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить квотирование иностранных фильмов в российском прокате
Китя.
13:41
Это еще ромашки. вот гляньте видос на помойке нашли кучу новых айфонов. https://rutube.ru/video/db7ff272e536a40832d5ea8db06ee40e/
Счастливчик нашёл на улице ПК на Ryzen Threadripper 2920X с 64 ГБ ОЗУ и SSD Samsung на 1 ТБ
usr721
13:07
Если удосужиться посмотреть, пред обзор БП от автора был 2 дня назад.
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
Андрей Попов
13:01
На большее передёрнуть не смог?
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
asdf2026
12:50
Ну и дурка
Представлен концептуальный компьютер BTF 3.0 с бескабельным питанием компонентов
asdf2026
12:49
> в рамках этого стандарта используется одно аккуратное и удобное соединение для подключения к материнской плате разъёмов передней панели корпуса Неужели созрели наконец-то. Не прошло и 20-ти лет. А ...
Colorful представила материнскую плату с 50-контактным разъёмом для бескабельного питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter