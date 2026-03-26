Игра Crimson Desert продолжает привлекать внимание со стороны целого ряда геймеров и экспертов, которые с интересом проверяют её возможности в различных режимах — в частности, на YouTube-канале NJ Tech опубликованы два видеоролика, демонстрирующих разницу в качестве картинки с включённой технологией реконструкции лучей (DLSS Ray Reconstruction) и без неё на видеокартах GeForce RTX 2070 Super и GeForce RTX 3060 Ti. Тестовый ПК был оснащён процессором Ryzen 5 5600X и 16 ГБ ОЗУ DDR4.

Источник фото: NJ Tech/YouTube

В сцене при солнечном свете на открытой местности, тестируемой на RTX 3060 Ti в разрешении 1080p с использованием пресета Cinematic и DLSS 4.0 Quality, отличия при включении реконструкции лучей не слишком заметны, тогда как в тесте интерьерной сцены на RTX 2070 Super в 1440p с оптимизированными настройками и DLSS 4.0 Quality активация технологии DLSS Ray Reconstruction обеспечивает более качественное изображение с точным освещением и тенями.

При этом включение реконструкции лучей негативно влияет на производительность — в случае с RTX 3060 Ti частота кадров падает в 2,5 раза, а на RTX 2070 Super показатель fps снижается в 2,9 раза.

Источник фото: NJ Tech/YouTube

Дополнительно повысить качество изображения можно благодаря использованию технологии DLSS 4.5, которая, как показал эксперт на примере RTX 2070 Super, обеспечивает более чёткую картинку на фоне DLSS 4.0, хоть и за счёт некоторого снижения fps.

