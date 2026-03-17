Геймеры указали на недостатки новой версии технологии

На конференции GTC 2026 компания Nvidia презентовала свою новейшую технологию DLSS 5, заявив, что в новой версии применяется модель нейронного рендеринга в реальном времени, что позволяет обеспечивать фотореалистичное освещение и детализацию материалов в качестве дополнения к игровым кадрам.

Как отметили журналисты издания VideoCardz, в DLSS 5 специалисты Nvidia сделали упор на визуальное качество, а не на повышение производительности, обучив модель понимать такие элементы сцены, как волосы, кожа, ткань и условия освещения, а затем улучшать их отображение.

Компания опубликовала видеоролик, демонстрирующий возможности DLSS 5 в разных играх, на своём YouTube-канале, но целый ряд пользователей в комментариях негативно воспринял реализацию новой версии технологии. Некоторые геймеры сошлись во мнении о том, что DLSS 5 по сути представляет собой «ИИ-фильтр», который меняет внешний облик героев, делая их не такими, как изначально задумывали разработчики игры, другие указали на «ненастоящие» текстуры, которые добавляет новая технология, а третьи попросту отказались верить в происходящее.

На некоторых профильных сайтах и в социальных сетях пользователи также активно обсуждают технологию DLSS 5 — в частности, участники платформы Reddit отмечают, что Nvidia слишком агрессивно использует технологии искусственного интеллекта, изменяя игровые сцены до неузнаваемости, что сводит художественные решения разработчиков на нет.

В целом, геймеры высказали немало претензий к реализации DLSS 5, поэтому Nvidia придётся постараться, чтобы снизить градус напряжённости до момента запуска новой версии технологии осенью текущего года.



