Компания меняет свою стратегию.

Кризис на рынке памяти заставил целый ряд производителей менять свою стратегию и планомерно повышать цены на продукцию, и MSI также не остаётся в стороне, подстраиваясь под неблагоприятную ситуацию. Как пишет сайт NotebookCheck со ссылкой на материал издания United Daily News, компания MSI собирается поднять цены на свою игровую продукцию на 15-30 %.

Источник фото: MSI

В ходе недавнего брифинга соучредитель и руководитель MSI Хуан Цзиньцин заявил, что в условиях нехватки микросхем памяти и дефицита GPU компания будет ориентироваться на продукты среднего и высокого ценовых диапазонов, что позволит увеличить объёмы выручки на фоне роста стоимости продукции. При этом он отмечает, что дефицит, судя по всему, станет причиной сокращения рынка ПК на 10-20 %.

Частично справиться с нехваткой модулей ОЗУ, как считает MSI, ей поможет возвращение к планкам DDR4 вместо более дорогих и дефицитных DDR5. Также компания будет стремиться к заключению долгосрочных контрактов с поставщиками памяти, хотя в настоящее время это является достаточно сложной задачей.

Кроме того, производитель планирует нарастить производство серверов для центров обработки данных и искусственного интеллекта. Благодаря своей новой стратегии MSI рассчитывает получить ежегодный рост доходов на 50-100 % в течение последующих пяти лет.