Microsoft готовится к появлению новинок.

Производители мониторов уже готовы начать поставки моделей мониторов с частотой обновления 1000 Гц, поэтому Microsoft добавляет поддержку новых моделей в предварительные версии Windows 11, пишет издание Wccftech.

В своём блоге Microsoft указывает на то, что предварительные сборки Windows 11 версий 26100.8106 и 26200.8106 получают поддержку мониторов с частотой обновления более 1000 Гц, а в Blur Busters утверждают, что верхний предел составит 5000 Гц, отмечая, что это позволит устранить ряд артефактов в ряде случаев.

Впрочем, даже мониторы с частотой обновления 1000 Гц скептически воспринимаются целым рядом геймеров, учитывая, что обеспечить подобные показатели в современных играх весьма сложно, тогда как показатель 5000 Гц в настоящее время и вовсе кажется чем-то из области фантастики.