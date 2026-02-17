Производители вынуждены реагировать на рост стоимости памяти.

Неблагоприятная ситуация на рынке DRAM продолжает негативно влиять на доступность ряда комплектующих, заставляя некоторых производителей менять свои планы — в частности, Sony может перенести запуск своей игровой приставки следующего поколения на более поздний период, пишет сайт NotebookCheck со ссылкой на материал издания Bloomberg.

Сообщается, что Sony всерьёз рассматривает возможность переноса запуска PlayStation 6 в лучшем случае на 2028 год, тогда как в худшем дебют приставки может задержаться до 2029 года. Это станет существенной задержкой, так как в более ранних слухах относительно времени запуска консоли следующего поколения фигурировал период с конца 2027 до начала 2028 года.

Издание отмечает, что в связи с этим привычная стратегия Sony будет нарушена, так как обычно компания старается особо тщательно рассчитать период запуска своих устройств, чтобы заинтересовать геймеров, не заставляя их ждать слишком долго между сменой поколений.

С учётом заметного роста стоимости памяти и недавних слухов об оснащении PlayStation 6 весомым объёмом памяти GDDR7, составляющим 30 ГБ, перенос даты запуска консоли на более поздний период вполне логичен, так как не все геймеры могут положительно оценить повышение ценника приставки.