Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Sony может перенести запуск PlayStation 6 на более поздний период
Производители вынуждены реагировать на рост стоимости памяти.

Неблагоприятная ситуация на рынке DRAM продолжает негативно влиять на доступность ряда комплектующих, заставляя некоторых производителей менять свои планы — в частности, Sony может перенести запуск своей игровой приставки следующего поколения на более поздний период, пишет сайт NotebookCheck со ссылкой на материал издания Bloomberg.

Может быть интересно

Источник фото: TweakTown

Сообщается, что Sony всерьёз рассматривает возможность переноса запуска PlayStation 6 в лучшем случае на 2028 год, тогда как в худшем дебют приставки может задержаться до 2029 года. Это станет существенной задержкой, так как в более ранних слухах относительно времени запуска консоли следующего поколения фигурировал период с конца 2027 до начала 2028 года.

Издание отмечает, что в связи с этим привычная стратегия Sony будет нарушена, так как обычно компания старается особо тщательно рассчитать период запуска своих устройств, чтобы заинтересовать геймеров, не заставляя их ждать слишком долго между сменой поколений.

С учётом заметного роста стоимости памяти и недавних слухов об оснащении PlayStation 6 весомым объёмом памяти GDDR7, составляющим 30 ГБ, перенос даты запуска консоли на более поздний период вполне логичен, так как не все геймеры могут положительно оценить повышение ценника приставки.

#playstation 6
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зонд NASA подобрался к Солнцу рекордно близко и переписал вековую загадку его короны
+
Ryzen 5 3600 проверили в современных ААА-играх в связке с 16 ГБ DDR4-3200 и Radeon RX 9060 XT
3
GeForce RTX 5060 оказалась в среднем на 27% быстрее GeForce RTX 5050 в актуальных играх
1
Древние породы Шотландии рассказали о климате в период глобального оледенения
+
МК провёл масштабное сравнение различных конфигураций DDR4 и DDR5 в играх и бенчмарках
2
Ученые из Вены смогли визуализировать движение предмета со скоростью света
+
Бывший президент США Барак Обама заявил о существовании внеземных форм жизни
3
Первый в мире натрий-ионный фонарь с емкостью 10 000 мАч работает при -40°C и выдает 2500 люмен
+
AP: Четыре новых астронавта прибыли на МКС для замены ранее эвакуированного экипажа NASA
+
Астрофизики подсчитали типичную продолжительность жизни планет
4
i2HARD выяснили, как отключение E-ядер и Hyper-Threading влияет на FPS в играх
3
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
48
Покупатель Ryzen 9 9950X3D получил в упаковке старый Xeon с отрезанной частью
5
Разработчики эмулятора RPCS3 выходят на финишную прямую — игр с серьёзными проблемами всё меньше
1
Данные космического аппарата NASA заставили пересмотреть модели нагрева солнечной короны
+
Ютубер протестировал масштабирование DLSS в 4K начиная с разрешения 22p
+
WCCFTech: Инвестор обвинил создателя игры Ashes of Creation в мошенничестве на $140 млн
+
Астрономы объяснили таинственное 200-дневное затемнение на 97% звезды в созвездии Единорога
+
Carscoops: Зимние испытания в Норвегии раскрыли реальный запас хода электромобилей при -31°C
1
Обеспечивать ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» стройматериалами будут 10 производственных площадок
+

Популярные статьи

Пять по-настоящему удививших меня игр
11
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
27
Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL
4
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
23
Выбираем бензиновый снегоуборщик: 10 бюджетных моделей ценой от 30 до 60 тысяч рублей
+
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга
+

Сейчас обсуждают

Hard-Workshop
12:58
Ну, тогда выходит у меня просто сложилось такое впечатление по отрывкам, ибо не всегда заглядываю в комментарии, и ещё реже под материалами других авторов... В общем могу понять учитывая что и сам пор...
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
NuclearMissionJam
12:52
А во что вы играете?
Пять по-настоящему удививших меня игр
Dimkovski
12:44
Какое говнище. Особенно Готика и Castlevania
Пять по-настоящему удививших меня игр
Project_Raiden
12:40
мне нечего вам сказать. Я предпочту БП понадежнее и модульный. У самого сейчас стоит 1200Вт платина )
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
Waramagedon
12:24
500ватт БП достаточно для райзен 7700 и 5060. Голд 80 или бронза, не обязательна в системнике. Главное честные ватты и амперы.
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
Дмитрий Патрушев
12:24
Нарик, ты ещё напиши, что это не ты мне писал Только то, что я перечислил на 5 кг потянет. И я без тебя решать буду, что мне покупать. Обьяснять тебе ничего уже не собираюсь, так как ты стал уже нагло...
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
Waramagedon
12:22
Ты парень сам обдолбался, где ты увидел воду? И где ты увидел metc 6800,? Если религия не позволяет купить укороченную одновентиляторную видеокарту, то это твоя личная попоболь. Зачем вода для райзен...
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
Котэ
12:18
Если ещё кто-то верит бредням ИрэнПёзд о замечательности Линукса, обязательно должен прочитать эту статью.
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
ark-bak
12:09
Дбл блд.
Гость на свадьбе подарил RTX 5090 жениху и ожерелье из DDR5 невесте
lighteon
12:00
А, райзенорожденный-то? Который кричит "Райзен-ДА!" , а если не видит прямой рекламы райзена, то "Минус-Да!". AMD'рим в прямой трансляции :D Недружелюбное, хм? Не, я просто поворчать люблю и может сл...
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter