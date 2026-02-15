Изменения вступят в силу с 20 февраля 2026 года.

Неблагоприятная ситуация на рынке DRAM, негативно повлиявшая на стоимость ряда компьютерных комплектующих, вынудила некоторых производителей реагировать соответствующим образом, повышая ценники своих продуктов, список которых пополняет и Acer, пишет издание Wccftech.

Может быть интересно

Источник фото: Wccftech/Acer

Как говорится в заявлении японского подразделения Acer, с 20 февраля текущего года компания вынуждена поднять цены своей компьютерной продукции, что связано с повышением стоимости основных компонентов, включая ОЗУ и SSD. При этом производитель отметил, что ценники некоторых товаров останутся неизменными.

Хотя компания не сообщила, какие именно товары подорожают, упоминание оперативной памяти и накопителей намекает на то, что все устройства, их использующие, ждёт повышение цен, тогда как периферия, судя по всему, не пострадает. Ранее на аналогичный шаг пошли компании Maingear, Asus и Framework.