Данный вариант стоит на 800 долларов дороже.

Потеря смартфона является не слишком приятным событием для его владельца, но обладателю iPhone 17 Pro Max повезло, так как Apple с лихвой компенсировала его ущерб, пишет издание Wccftech. По словам участника платформы Reddit под ником ScienceFuture2300, недавно он потерял свой iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ, но благодаря программе AppleCare+ он подал заявление на компенсацию.

Может быть интересно

Источник фото: Apple

Через некоторое время он обнаружил приятный сюрприз — вместо версии на 256 ГБ компания Apple прислала ему взамен вариант на 2 ТБ. Издание отмечает, что данная модификация стоит на 800 долларов дороже по сравнению с версией, которая была утеряна пользователем.

Точного объяснения факту отправки более дорогой модификации iPhone 17 Pro Max опубликовано не было, но некоторые пользователи в комментариях считают, что у Apple просто не было версии в аналогичном цветовом оформлении на 256 ГБ, поэтому компания приняла решение отправить вариант, оснащённый хранилищем объёмом 2 ТБ, причём не требуя за это дополнительной платы.