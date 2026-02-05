Топ-10 Android-смартфонов по версии AnTuTu.

Представители бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг производительности флагманских смартфонов, а также моделей среднего ценового сегмента, датированный январём текущего года, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Лидирующую позицию в рейтинге занял смартфон RedMagic 11 Pro+, завоевавший 4 104 271 балл, на втором месте расположился Vivo X300 Pro в версии Satellite Communication Edition, имеющий в своём активе 4 090 624 очка, а замыкает тройку лидеров с показателем 4 075 525 баллов Realme GT 8 Pro.

На четвёртой позиции оказался iQOO 15, получивший 3 940 592 очка, а на пятой и шестой строчках разместились Honor Magic8 Pro и Honor Win, результат которых составил 3 938 103 и 3 930 629 баллов соответственно. Седьмое место занято Honor Magic 8, имеющим 3 911 883 очка, восьмая позиция оказывается за OnePlus 15, заслужившим 3 879 401 балл, а на девятом и десятом местах с показателем 3 837 663 и 3 739 657 очков располагаются Redmi K90 Pro Max и Vivo X300.

В среднем ценовом сегменте лидером стал Honor Power 2, который добился результата 2 218 856 баллов, на второй позиции оказался Oppo Reno15, получивший 2 117 721 очко, тогда как Reno15 Pro занимает третье место, имея в своём активе 2 079 060 баллов.

Модель Oppo Reno14 Pro с показателем 2 073 993 очка очутилась на четвёртой строчке, на пятом месте располагается iQOO Z10 Turbo, получивший 2 002 242 балла, а на шестом и седьмом — Redmi Turbo 4 и Oppo Reno14, завоевавшие 1 964 588 и 1 615 992 очка.

Смартфон Redmi Note 12 Turbo, набрав 1 291 969 баллов, восседает на восьмой строчке, OnePlus Turbo 6V с результатом 1 092 553 очка занимает девятую позиции, а завершает топ-10 модель Redmi Note 15 Pro+, которая достигла показателя 1 033 083 балла.

Источник фото: GSMArena/AnTuTu

Интересно, что в рейтинге флагманских смартфонов доминирует чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, которым оснащены восемь из десяти представленных моделей, тогда как на SoC MediaTek Dimensity 9500 основаны только Vivo X300 Pro и Vivo X300, в то время как в топ-10 смартфонов среднего ценового диапазона преобладают модели на основе MediaTek, занимающие от первой до седьмой позиций, а устройства с чипами Qualcomm довольствуются тремя последними местами.

