Ряд пользователей Windows 11 столкнулся с проблемами после установки январского апдейта.

Обновление KB5074109, выпущенное для Windows 11 в первой половине января текущего года, принесло целый ряд проблем для пользователей, в том числе появление чёрных экранов и артефактов в играх, что заставило отреагировать и компанию Nvidia, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что Nvidia знает о проблемах после установки апдейта KB5074109 и занимается их изучением. Ранее ряд геймеров пожаловался на артефакты и графические сбои в некоторых играх, включая Forza Horizon, а также на падение fps. Не помогал даже откат к более старой версии графических драйверов, а вот удаление обновления KB5074109, как заметили некоторые пользователи, помог решить проблемы.

Аналогичный выход из ситуации в настоящее время рекомендует и представитель Nvidia. Ещё одним решением может стать установка необязательного патча KB5074105, который, как утверждает Microsoft, устраняет проблемы с чёрным экраном.