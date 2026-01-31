Неблагоприятная ситуация на рынке памяти даёт о себе знать

За последние несколько месяцев стоимость ряда комплектующих в связи с продолжающимся кризисом на рынке памяти выросла в несколько раз — в частности, ценники модулей ОЗУ DDR5 достигли небывалых высот, о чём пишет издание Wccftech.

Сообщается, что пользователи в социальных сетях делятся ценами на наборы оперативной памяти в своих странах — например, в Китае стоимость комплекта ОЗУ Gloway DDR5-6000 объёмом 32 ГБ в одном из магазинов в настоящее время составляет 3359 юаней (480 долларов США), а ценники на наборы с чипами CXMT, как отмечает realVictor_M, повысились в шесть раз. В США ситуация аналогичная — так, комплект оперативной памяти TeamGroup DDR5-6000 на 32 ГБ стоит 459 долларов.

Ещё больше поражают цены на серверную память в Японии, где набор V-Color DDR5-6000 CL38 общим объёмом 512 ГБ (4x128 ГБ) предлагается за 2 180 640 иен (14 100 долларов США), то есть за каждые 32 ГБ покупатель заплатит чуть более 880 долларов.

Источник фото: Wccftech

Отмечается, что ценники большинства наборов DDR5 ёмкостью 32 ГБ на Amazon перевалили за 400 долларов США, хотя иногда ещё можно найти комплекты чуть подешевле, но их становится всё меньше. На фоне неблагоприятной ситуации на рынке памяти геймеры всё чаще обращают внимание на платформы прошлых поколений с поддержкой DDR4 и DDR3, тогда как эксперты прогнозируют продолжение кризиса как минимум до 2027-2028 годов.