Специалист сообщает, что подобные случаи приобрели массовый характер.

На фоне кризиса на рынке памяти и заметного роста цен ряда компьютерных комплектующих в сети Интернет появляется всё больше историй от обманутых мошенниками покупателей — в частности, представитель российской компании Fosters PC, занимающейся сборкой ПК, рассказал о своём случае подмены видеокарты.

По словам специалиста, совсем недавно была заказана GeForce RTX 5080 производства Palit, которую доставили в оригинальной упаковке с заводскими пломбами, но после распаковки стало понятно, что с видеокартой что-то не так — как оказалось, вместо рабочего видеоадаптера в коробке находилась пустая система охлаждения, предназначенная для RTX 4090.

Источник фото: Fosters PC/YouTube

Представитель компании сообщает, что за последние несколько недель количество подобных случаев заметно увеличилось, что приобрело массовый характер, утверждая, что дело не в поставщиках, а в некоторых работниках логистических компаний, которые подделывают оригинальные пломбы и подменяют комплектующие.

В связи с этим рекомендуется тщательно проверять полученный товар, записывая весь процесс на видео, чтобы в случае возможных проблем и дальнейших разбирательств иметь доказательства подмены.

