Неблагоприятная ситуация, связанная с дефицитом DRAM, заставляет компании действовать соответствующим образом.

Кризис на рынке DRAM негативно влияет на доступность чипов памяти и вынуждает производителей повышать цену своих продуктов — в частности, Nvidia и AMD уведомили своих партнёров об увеличении стоимости памяти, пишет издание China Times.

Источник фото: Tom's Hardware

Сообщается, что партнёры Nvidia и AMD получили уведомления о повышении цен на поставку чипов GDDR6 и GDDR7 — ожидаемое увеличение составит от 10 до 15 % и будет зависеть от характеристик памяти. При этом цены, рекомендованные Nvidia и AMD, останутся без изменений, поэтому каждый партнёр будет самостоятельно решать, повышать ли стоимость своей продукции и на какую именно величину.

Отмечается, что за последние две недели цены видеоадаптеров на спотовом рынке заметно увеличились — в Европе и Китае стоимость моделей серии Radeon RX 9000 повысилась на 10-18 %, тогда как видеокарты GeForce RTX 50, оснащённые 16 ГБ и более, прибавили в цене 15-18 %.

Первой в списке компаний, повышающих свои цены на видеокарты, в частности линейки RTX 50, как сообщается, становится MSI, и за ней в ближайшем будущем могут последовать такие крупные производители, как Asus и Gigabyte.