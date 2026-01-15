Сектор мобильных устройств ждут непростые времена.

Кризис на рынке DRAM становится причиной увеличения стоимости ряда комплектующих и общего ухудшения ситуации в области электроники, и глава мобильного бренда Nothing Карл Пей прогнозирует дальнейший регресс в секторе мобильных устройств, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: PhoneArena/Pixabay

Как отметил Карл Пей в социальных сетях, текущий год станет весьма тяжёлым для рынка мобильных устройств, что связано с заметным скачком цен на память в связи с увеличением спроса на чипы DRAM со стороны ИИ-сектора.

По его словам, ранее развитие смартфонов поддерживалось благодаря постоянному удешевлению компонентов, но сейчас данная тенденция рухнула, поэтому производителям придётся подстраиваться под сложившуюся ситуацию — для этого необходимо будет или повысить цены на мобильные устройства как минимум на 30%, или отказаться от нововведений в моделях новых поколений, сократив расходы для сохранения цены.

Это означает, что для приобретения смартфона с более высокими характеристиками по сравнению с предшественником покупатель будет вынужден расстаться с круглой суммой, тогда как в среднем и бюджетном ценовых сегментах будет наблюдаться стагнация, выраженная в сохранении ключевых характеристик от моделей предшествующих поколений.

Ранее некоторые эксперты выразили мнение, что кризис на рынке памяти продлится как минимум до 2027 года, тогда как более пессимистичные прогнозы переносят этот период на 2028 год.