Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Компактный ультратонкий смартфон Honor Magic8 Pro Air с тройной камерой появился на новых фото
Новинка будет представлена 19 января

Компания Honor готовится к запуску своего компактного ультратонкого смартфона Honor Magic8 Pro Air — совсем недавно производитель поделился тизером новинки, раскрывающим тонкий корпус и элегантный дизайн модели, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что толщина Honor Magic8 Pro Air составит всего 6,1 мм. На задней панели новинки расположена тройная камера, которая, согласно данным, публикуемым сайтом GSMArena, будет включать в себя основной 50-Мп модуль с диафрагмой f/1.6, эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм и сенсором размером 1/1.3 дюйма, 64-Мп перископический телеобъектив с диафрагмой f/2.6, 3,2-кратным оптическим зумом и ЭФР 74 мм, а также 50-Мп сверхширокоугольный объектив с диафрагмой f/2.2 и ЭФР 16 мм.

Источник фото: GSMArena

Новинка будет легче своих конкурентов — если iPhone Air и Galaxy S25 Edge весят 165 и 163 г соответственно, то вес Honor Magic8 Pro Air составит 155 г. Модель дебютирует в четырёх цветовых оформлениях — чёрном, белом, фиолетовом и светло-оранжевом. Ранее сообщалось, что новинка будет основана на флагманском чипсете MediaTek Dimensity 9500, получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей, до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти, а также обзаведётся батареей ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Анонс Honor Magic8 Pro Air состоится 19 января текущего года.

#honor magic8 pro air
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Уралвагонзавод» поставил заказчику первую партию инновационных вагонов «Урал»
1
Разработанный ВАСО воздухозаборник двигателя ПД-14 позволит экономить до 500 тысяч рублей за рейс
4
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил возникшую вскоре после Большого взрыва спиральную галактику
+
Археологи обнаружили древнегреческий храм возрастом 2700 лет с множеством ценных артефактов
+
Покупатели RTX 5090 за $1000 получили в посылках поясные сумки
2
Minisforum готовит материнскую плату с процессором Ryzen 9 9955HX3D и настольным чипсетом X870
+
МВД России подготовило проект поправок к правилам сдачи экзаменов на получение водительских прав
+
В Бахрейне археологи обнаружили керамическую погребальную маску возрастом 3300 лет
+
Ryzen 7 5800X3D и 5700X3D протестировали в играх и сравнили результаты с современными процессорами
3
Российский умелец собрал планку памяти DDR5 объёмом 32 ГБ стоимостью 17 000 руб
5
«АвтоВАЗ» вернулся к пятидневной рабочей неделе
1
Китайский беспилотный транспортный самолет большой дальности Tianma-1000 совершил первый полет
+
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
12
РИА Новости: наиболее распространённые в России мошеннические схемы связаны с ЖКХ и маркетплейсами
1
AMD готовит новый 16-ядерный процессор с 3D V-Cache — Ryzen 9 PRO 9965X3D обнаружили в сети
+
Новые фотографии 3I/ATLAS показали обращенную к Солнцу организованную структуру кометы
1
Власти США призывают американских граждан немедленно покинуть Иран
1
BBC: Великобритания начала задерживать танкеры «теневого флота»
3
Кризис в Венесуэле может дать России передышку в 2026 году
1
Первый московский концерт Ларисы Долиной в 2026 году столкнулся с низким спросом на билеты
+

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
26
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
48
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
14
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
12
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
25
«Batman: Arkham City» – субъективный взгляд на игру из конца 2025 года
1
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
6
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
+

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
11:38
Нарисуют с помощью ИИ фильм, не отличимый от реального прилунения.
Американский стартап GRU Space предлагает забронировать номер в будущем отеле на Луне за $250 000
Дмитрий Малинин
11:36
Глупости! Специально загоняют геймеров в малый объём памяти так как эти видеокарты с небольшим жизненном циклом в современных играх и надо будет их менять в будущем! А то что 5070 ti сама по себе в 3 ...
Nvidia может отдать предпочтение 8-ГБ моделям видеокарт RTX 50 на фоне проблем на рынке памяти
Михаил Авраменко
11:36
Ты не забыл сегодня с утра пофапать на [нифига не] богоподобный пейсраильский "железный купол"?
Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
tolya21
11:33
Ну не знаю. Миллионы малолетних дебилов писают кипятком от этой технологии. Я же знаю только одну игру, где текст лучше читается с DLSS, чем без неё. Это Death Stranding 1. P.S. В целом, мыло не нужно...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
igo232
11:29
Это еще все фигня.Ему Берниган признавался в любви.Тут ни раз выкладывали скрины их переписки.Спец сохранил.Они из этих самых.Ну как Ваз-2106.Заднеприводные
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
11:13
Это чем докажешь что это именно мой слова. а не поддельный аккаун. не докажешь же. Чмоня.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Rommel85FRO
11:11
А с чего вы взяли, что 1080p, легкодоступный еще с 2008 года это не говно мамонта? Ну и дружите с ним. Апксейл вам вообще противопоказан. Не оптимизация дорогая, а политика Эпиков, которые только на с...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Андрей Писарев
11:06
Лошары )))
Покупатели RTX 5090 за $1000 получили в посылках поясные сумки
Evgeniy
11:06
Только у тебя до -120 минусов)))).И не надо про ботов)))).Они видимо в одной палате с вами.Как там ,в Трех кукушках клизмирование твое продолжают ??
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Bernigan
11:05
Так не комментируй, всё равно один бред пишешь
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter