Новинка будет представлена 19 января

Компания Honor готовится к запуску своего компактного ультратонкого смартфона Honor Magic8 Pro Air — совсем недавно производитель поделился тизером новинки, раскрывающим тонкий корпус и элегантный дизайн модели, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что толщина Honor Magic8 Pro Air составит всего 6,1 мм. На задней панели новинки расположена тройная камера, которая, согласно данным, публикуемым сайтом GSMArena, будет включать в себя основной 50-Мп модуль с диафрагмой f/1.6, эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм и сенсором размером 1/1.3 дюйма, 64-Мп перископический телеобъектив с диафрагмой f/2.6, 3,2-кратным оптическим зумом и ЭФР 74 мм, а также 50-Мп сверхширокоугольный объектив с диафрагмой f/2.2 и ЭФР 16 мм.

Источник фото: GSMArena

Новинка будет легче своих конкурентов — если iPhone Air и Galaxy S25 Edge весят 165 и 163 г соответственно, то вес Honor Magic8 Pro Air составит 155 г. Модель дебютирует в четырёх цветовых оформлениях — чёрном, белом, фиолетовом и светло-оранжевом. Ранее сообщалось, что новинка будет основана на флагманском чипсете MediaTek Dimensity 9500, получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей, до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти, а также обзаведётся батареей ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Анонс Honor Magic8 Pro Air состоится 19 января текущего года.