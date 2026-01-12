Сайт Конференция
breaking-news
Стоимость блоков питания и кулеров может увеличиться в связи с повышением цен на материалы
Ситуация на рынке комплектующих продолжает усугубляться

В ближайшем будущем стоимость ПК и ноутбуков, которая и так повысилась в связи с удорожанием оперативной памяти и накопителей, может увеличиться ещё больше, так как ожидается рост цен на блоки питания и кулеры, о чём пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Newegg

Сообщается, что компания Guangzhou Xinhong Zhengdian Electronic Technology уведомляет своих партнёров об увеличении стоимости ряда комплектующих в связи с повышением цен на ключевое сырьё, из которого они производятся, в частности серебро, медь и олово. Ожидается, что это спровоцирует повышение стоимости блоков питания на 6-10% и кулеров на 6-8%. Также компания заявляет, что с 6 января текущего года производители рассчитывают заказы по новым (возросшим) ценам, а с 1 февраля будут отменены все скидки и акции, что может ещё больше повысить стоимость комплектующих.

#кризис
Источник: notebookcheck.net
Сейчас обсуждают

Malfoi
04:03
видео вдали ночью? Посмотри фото со спутников днём, там по пикселям легче считать.
Bild: Летящий на гиперзвуке «Орешник» недосягаем для перехвата современными западными ПВО
Garthar
03:45
Лол, а ты видео его применения посмотри. Там хорошо так видно "отклонение" и как он "не попал" Недавно еще из Львова видосик завезли, свежачек
Bild: Летящий на гиперзвуке «Орешник» недосягаем для перехвата современными западными ПВО
Вячеслав Куприй
03:39
Очевидно, полный ноль. Выкакал знатно будто умный и что то понимает - но в очередной раз попал в просак.
Прошитая PlayStation 4 Pro в 2026 году — стоит ли покупать заядлому геймеру
Garthar
03:39
Тут набегает СССР и говорит что это нифига не так. В СССР женщина не сидела дома и вполне себе росло население. Просто потому что социальная сфера была выстроена полностью и дети обузой небыли. При ка...
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
Malfoi
03:27
36 кинетических болванок с круговым отклонением почти в километр. Да, перехватить нельзя, но и прицельно попасть вероятность 3%. Бесполезное изделие
Bild: Летящий на гиперзвуке «Орешник» недосягаем для перехвата современными западными ПВО
Sergey Lavrenyk
03:19
Что значит "ещë не готова"? Комплекс ПРО "Хец-3" и не предназначен для перехвата гиперзвуковых целей. Придëтся Германии ждать, когда США комплекс "Хец-5" для Израиля разработают, и его покупать. И то ...
Die Welt: Передовая система ПРО «Arrow-3» Бундесвера еще не готова к перехвату ракеты «Орешника»
Эдуард Кузнецов
02:30
Речь про разъем.
Пользователь поделился своим способом предупреждения расплавления разъёма питания видеокарты
Александр Мухин
01:40
Многие люди от обезьян недалеко ушли.
Бугорок на кости возрастом 7 млн лет может сделать Sahelanthropus tchadensis предком человека
Головач Лена ㅤ
01:12
лошачье еще покупает это нейродегроидное мусорье? ну ну
Пользователь поделился своим способом предупреждения расплавления разъёма питания видеокарты
Я - Константин
01:09
Вспомнил случай с бабкой, которая во время попыток раскачать ситуацию с дефицитом, кинулась скупать гречу, соль и сахар ... складывала на чердак своего частного дома, каждый поход в магазин и десяток ...
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
