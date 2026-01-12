Ситуация на рынке комплектующих продолжает усугубляться

В ближайшем будущем стоимость ПК и ноутбуков, которая и так повысилась в связи с удорожанием оперативной памяти и накопителей, может увеличиться ещё больше, так как ожидается рост цен на блоки питания и кулеры, о чём пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Newegg

Сообщается, что компания Guangzhou Xinhong Zhengdian Electronic Technology уведомляет своих партнёров об увеличении стоимости ряда комплектующих в связи с повышением цен на ключевое сырьё, из которого они производятся, в частности серебро, медь и олово. Ожидается, что это спровоцирует повышение стоимости блоков питания на 6-10% и кулеров на 6-8%. Также компания заявляет, что с 6 января текущего года производители рассчитывают заказы по новым (возросшим) ценам, а с 1 февраля будут отменены все скидки и акции, что может ещё больше повысить стоимость комплектующих.