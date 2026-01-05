Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
В Samsung заявили о возможном росте цен на телевизоры и бытовую технику из-за дефицита памяти
Кризис может коснуться всей потребительской электроники.

Неблагоприятная ситуация на рынка памяти, негативно повлиявшая на стоимость оперативной памяти и твердотельных накопителей, усугубится, расширившись на всю потребительскую отрасль — об этом рассказал соруководитель Samsung Тэ Мун Ро (TM Roh), пишет издание Wccftech.

Источник фото: Business Wire

По словам представителя Samsung, кризис на рынке памяти затронет всю электронику — от мобильных устройств до телевизоров и бытовой техники. Он отметил, что дефицит памяти может стать причиной роста стоимости продукции, хотя Samsung совместно со своими партнёрами прорабатывает стратегии по минимизации этого явления.

Ранее стало известно, что в первом квартале текущего года контрактные цены на память, как предполагается, вырастут в полтора раза, что выльется в рост стоимости конечной продукции. На фоне кризиса на рынке DRAM крупные производители памяти, такие как Samsung и SK Hynix, отказались от заключения долгосрочных контрактов, а также не спешат наращивать производственные мощности, что ещё больше усугубляет ситуацию.

Ожидается, что кризис продлится как минимум до 2028 года, так как ИИ-отрасль продолжает требовать значительных объёмов памяти, тогда как производители DRAM имеют ограниченные возможности.

#samsung
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
3
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
2
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Razer представила портативный ИИ-ускоритель на базе Tenstorrent Wormhole и рабочую станцию для ИИ
+
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
4
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
1
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
2
Ryzen 7 5800X неожиданно стал самым продаваемым процессором на площадке Amazon Германия
1
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
7
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
США покидают 66 международных организаций
3
Маркетплейсам придётся показывать российские товары в списке рекомендованных
+
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
1
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
7
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
21
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
23
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
17
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
4

Сейчас обсуждают

Владислав Бондарев
20:27
абсолютно согласен. сейчас сделали какое то сохранение в комнате с факторией, но он нихера не работает, один фиг выкидывает в начала и сохранения нет. игру превратили в очередную онлайн помойку
Краткий обзор игры Deadzone: Rogue (ранний доступ)
Roditch
20:21
37.166 часов - это 1548,58 суток или 51,6 месяцев, или 4.3 года. Я правильно понимаю, что в 2025 году (в России) пятилетку по отключению интернета закончили за год?
Top10VPN: Россия стала чемпионом 2025 года по отключению интернета с большим отрывом
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
20:17
Все знают что ты глиномес пи бол -ток нет не по моей части та тема .Иди машку полотерку дери питар .Завидовать тому что ты питар опущенный ,ну такое эт к гейропе
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Bratken
20:12
Да ладно. Игра на старте уже была морально устаревшей с графикой прямиком из 2015 года и неписями-болванчиками, как в Postal 2. Маркетинг затащил. Сейчас попытался снова распробовать игру и КП всё ещё...
Эван Мур из ScreenRant считает 2026 год важным для фанатов Cyberpunk 2077
Roditch
20:10
Пираты Карибского моря.
США захватили ещё один связанный с Венесуэлой нефтяной танкер в Карибском море
ark-bak
19:51
А если из акрила сделать этот корпус?
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
ark-bak
19:46
Может оптимизация будет в новых проектах под 8 гигов или 4 видео памяти и 16 оперативки
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
Александр Фетисов
19:42
Ты че погнал, какие эксклюзивы на пк? То ли дело у консольщиков))
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Китя.
18:54
АХ какая зависть это хорошо. Продолжай мне нравится.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
18:53
Защекан китя,я надеялся ты сдох пи р
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter