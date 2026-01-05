Кризис может коснуться всей потребительской электроники.

Неблагоприятная ситуация на рынка памяти, негативно повлиявшая на стоимость оперативной памяти и твердотельных накопителей, усугубится, расширившись на всю потребительскую отрасль — об этом рассказал соруководитель Samsung Тэ Мун Ро (TM Roh), пишет издание Wccftech.

Источник фото: Business Wire

По словам представителя Samsung, кризис на рынке памяти затронет всю электронику — от мобильных устройств до телевизоров и бытовой техники. Он отметил, что дефицит памяти может стать причиной роста стоимости продукции, хотя Samsung совместно со своими партнёрами прорабатывает стратегии по минимизации этого явления.

Ранее стало известно, что в первом квартале текущего года контрактные цены на память, как предполагается, вырастут в полтора раза, что выльется в рост стоимости конечной продукции. На фоне кризиса на рынке DRAM крупные производители памяти, такие как Samsung и SK Hynix, отказались от заключения долгосрочных контрактов, а также не спешат наращивать производственные мощности, что ещё больше усугубляет ситуацию.

Ожидается, что кризис продлится как минимум до 2028 года, так как ИИ-отрасль продолжает требовать значительных объёмов памяти, тогда как производители DRAM имеют ограниченные возможности.