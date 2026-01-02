Истории, когда пользователь при доставке получает больше единиц товара, чем заказал, с завидной регулярностью появляются в сети Интернет — очередной случай произошёл с участником платформы Reddit.

Как пишет пользователь Elderblueberry, некоторое время назад его монитор вышел из строя, и ему пришлось отправить его по гарантии. Производитель сообщил, что аналогичной модели с частотой обновления 144 Гц на складе нет, поэтому будет выслана более качественная (с поддержкой 240 Гц) той же линейки. Пользователь был рад неожиданной удаче, но его удивление было ещё больше, когда вместо одного монитора в посылке оказалось целых два.

Источник фото: Elderblueberry/Reddit

Как видно на фотографии, опубликованной Elderblueberry, производитель прислал ему два монитора Iiyama G-Master GB2471HSU с 24-дюймовой панелью Fast IPS, разрешением Full HD и частотой обновления 240 Гц. По словам пользователя, раньше он не верил в подобные истории, но теперь сам столкнулся с аналогичной ситуацией, когда по ошибке присылают лишние устройства.

В настоящее время пользователь разбирается в ситуации, предполагая, что ему придётся вернуть лишний монитор производителю.