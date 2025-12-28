Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
СМИ: Хакеры взломали Rainbow Six Siege и дали геймерам игровой валюты на сумму больше госдолга США
Ubisoft пришлось временно отключить игровые серверы

Несколько часов назад стало известно о взломе игровых серверов Rainbow Six Siege, в результате чего некоторые игроки получили крупные суммы игровой валюты, пишет издание NotebookCheck со ссылкой на ресурс по кибербезопасности Vx-Underground.

Источник фото: Windows Central/Ubisoft

Сообщается, что действовало несколько независимых групп злоумышленников, одна из которых могла использовать уязвимость Rainbow Six Siege для того, чтобы подарить около 30 млн геймерам внутриигровой валюты на общую сумму, составляющую 339,96 трлн долларов США, что почти в десять раз превышает госдолг США. Вторая группа хакеров, как утверждается, могла получить доступ к базе данных и исходному коду, что сулит более серьёзные проблемы.

Кроме того, некоторые игроки жалуются на блокировку аккаунта, причина которой пока неизвестна. Узнав о взломе, Ubisoft немедленно отключила серверы игры и торговую площадку. В настоящее время эксперты рекомендуют не входить в игру и не тратить внутриигровую валюту, чтобы не получать бан, пока разработчики не разберутся с проблемой.

#rainbow six siege
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Китае установили мировой рекорд, разогнав платформу на магнитной подушке до 700 км/ч за 2 секунды
4
В мессенджере Max в 2025 году заблокировали свыше 700 тысяч номеров и удалили миллион файлов
4
В Санкт-Петербурге началось серийное производство грузовых автомобилей БАЗ с колёсной формулой 6x6
1
В Китае открыли самый длинный в мире скоростной тоннель
2
Южная Корея предоставит США платформу K9 Thunder для разработки новой САУ
+
В ГАИ выступили за повышение максимальной скорости движения на отдельных участках магистралей
+
Владелец GeForce RTX 5090 показал сгоревший дотла 16-контактный разъём
21
Китайский производитель моторов Dongan разработал ДВС, соответствующий стандарту Евро-7
+
Физики обнаружили странное состояние материи, промежуточное между жидким и твердым
1
Bloomberg: Рубль самая сильная валюта 2025 года
2
Иркутский авиазавод ввёл в эксплуатацию два новых современных фрезерно-обрабатывающих центра с ЧПУ
+
Представлены официальные изображения консоли Pocket 6
+
Великобритания задерживает производство Challenger 3 из-за продолжающихся испытаний
1
Ученые создали из отходов клей настолько прочный, что с его помощью можно буксировать автомобиль
1
Дефицит памяти может заставить производителей ПК откладывать релиз новых продуктов
2
WCCFTech: Нехватка памяти DDR5 может привести к переносу запуска новых моделей ПК
3
Исследователи создали новый тип молекул для безопасной борьбы с лишним весом на клеточном уровне
+
Список самых популярных в России видеоигр в 2025 году возглавила EA Sports FC 25
+
ЦБ РФ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций
+
Google хочет вывезти из России свои кэширующие серверы в конце января, но у регуляторов есть вопросы
+

Популярные статьи

Почему Sony PlayStation 5 в 2026 году — это лучшее игровое устройство
46
Автомобили, которые мы потеряли в 2025: Kia Soul, Ford Kuga, Volvo S60
+
Самые интересные устройства, которые мне довелось увидеть, опробовать и протестировать в 2025 году
+
Как полюбить Xbox, не привлекая внимания санитаров
4

Сейчас обсуждают

Alex TOPMAN
11:51
Есть стойкое ощущение, что "кто-то берёт в МВФ свеженапечатаные в избытке (!) деньги в огромном количестве, тратит их нецелевым способом (например, на яхты), а потом вот так `сжигает долги` через Укра...
Канада выделяет Украине экономическую помощь в размере $1,8 млрд для получения новых кредитов
Alex TOPMAN
11:45
Чё-та я не понял эту словесную конструкцию в заголовке: "Дают денег, чтобы они заняли денег". Это как??... Пояснительную бригаду!
Канада выделяет Украине экономическую помощь в размере $1,8 млрд для получения новых кредитов
Dentarg
11:33
Не с тех начали спецоперацию
InfoBRICS: Литовские спецслужбы получают спецполномочия для преследования граждан, связанных с РФ
Dentarg
11:31
Их с нового года все поднимут вместе с НДС.
Российские операторы мобильной связи начали привлекать абонентов доступом к нейросетям без VPN
George Mendel
11:13
А что сейчас модно отключать вентиляторы в блоках питания? Так его оттуда выкрутить можно, но я всё равно не понимаю зачем это?! Очень интересно на каком стресс-тесте и на какой нагрузке ваш блок пита...
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
George Mendel
11:04
А что если бы это всё было "сделано в России" было бы лучше? Да! Я хотел бы что бы это было так! 🦁👌
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
Эдуард Кузнецов
10:40
О , платные минусаторы или пропагандонутые на дежурстве, бдят. Реакция незамедлительная))
В мессенджере Max в 2025 году заблокировали свыше 700 тысяч номеров и удалили миллион файлов
ZiC
10:38
Норм подарок че! За полмульта то выйдет достойный комп даже с учетом подорожавшей памяти. Хотя пару месяцев назад и по серьезней собрать можно было за такое бабло.
Собираем игровой ПК за 434 000 рублей в качестве подарка на Новый год
Эдуард Кузнецов
10:35
Распишите пожалуйста фразу "и других действий" поподробнее, что бы "свободой" сильней пахнуло)
В мессенджере Max в 2025 году заблокировали свыше 700 тысяч номеров и удалили миллион файлов
Эдуард Кузнецов
10:32
Да втюхиватели маха что угодно напишут, поди проверь. Ну, и эти фейковые аккаунты, которые вы имеете ввиду, не удалят, нужная статистика сильно пострадает )
В мессенджере Max в 2025 году заблокировали свыше 700 тысяч номеров и удалили миллион файлов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter