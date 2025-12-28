Ubisoft пришлось временно отключить игровые серверы

Несколько часов назад стало известно о взломе игровых серверов Rainbow Six Siege, в результате чего некоторые игроки получили крупные суммы игровой валюты, пишет издание NotebookCheck со ссылкой на ресурс по кибербезопасности Vx-Underground.

Источник фото: Windows Central/Ubisoft

Сообщается, что действовало несколько независимых групп злоумышленников, одна из которых могла использовать уязвимость Rainbow Six Siege для того, чтобы подарить около 30 млн геймерам внутриигровой валюты на общую сумму, составляющую 339,96 трлн долларов США, что почти в десять раз превышает госдолг США. Вторая группа хакеров, как утверждается, могла получить доступ к базе данных и исходному коду, что сулит более серьёзные проблемы.

Кроме того, некоторые игроки жалуются на блокировку аккаунта, причина которой пока неизвестна. Узнав о взломе, Ubisoft немедленно отключила серверы игры и торговую площадку. В настоящее время эксперты рекомендуют не входить в игру и не тратить внутриигровую валюту, чтобы не получать бан, пока разработчики не разберутся с проблемой.