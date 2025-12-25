Сайт Конференция
breaking-news
Неофициальная веб-версия GTA Vice City была закрыта спустя несколько дней по запросу Take-Two
Геймеры больше не смогут поиграть в GTA Vice City в браузере.

Несколько дней назад неофициальная веб-версия Grand Theft Auto: Vice City стала доступна для пользователей прямо в браузере, но прошло всего несколько дней, и компания Take-Two Interactive, обладающая правами на серию игр GTA, решила вмешаться, вынудив закрыть доступ к браузерному варианту, пишет издание GamesRadar.

Источник фото: Rockstar Games

Сообщается, что веб-версия Grand Theft Auto: Vice City представляла собой демонстрационный вариант игры, а для доступа к полноценному контенту необходимо было предоставить официальные файлы. Впрочем, это всё равно не удовлетворило правообладателей, поэтому спустя несколько дней после запуска сайт DOS.Zone получил уведомление от компании Ebrand, которая, как утверждается, действует от имени Take-Two Interactive.

В письме рекомендовалось незамедлительно удалить все файлы, связанные с GTA: Vice City, в противном же случае компания грозилась обратиться в суд. Разработчики DOS.Zone решили не рисковать и подчинились требованиям. В настоящее время дальнейшая судьба веб-версии Grand Theft Auto: Vice City неизвестна.

#gta vice city
Источник: gamesradar.com
Сейчас обсуждают

Bernigan
02:20
Я полагаю имелось ввиду что если в системе с Рузен что то сломалось, но это повод перейти на Интел, а Рузен скинуть затупкам
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
32Влад32
02:19
Никогда не отказывался от кнопочного. Переход по вирусным ссылкам, взлом и подобные гадости - исключены.
Unisimka: Больше половины опрошенных россиян хотели бы получить кнопочный телефон в подарок
Александр Дедок
02:13
Он блохер
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Readtext
01:56
Правильно! Настоящие интелбои меняют всю систему если что то сломалось.
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Readtext
01:54
-Сколько воды нужно написать? -Да!
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
vl
01:13
хохма будет, когда и на новой материнке будет комп отключаться, а ведь советовали поменять платформу на новый сокет, пока не был куплен 5600х пару лет назад (если не ошибаюсь), не послушал, вот теперь...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
Зю
01:11
Не укрепление, а возврат от спекулятивных значений. До СВО было 76, спустя почти 4 года стало 79 — нормальная небольшая девальвация
Bloomberg: Укрепление российского рубля в 2025 году стало сильнейшим за последние 30 лет
Александр Дедок
01:08
От 6700 до 11500 в интернет-магазинах
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
32Влад32
00:48
Вот думаю. Что продать? Бентли или Феррари? Чтобы новый комп купить.
Собираем игровой ПК за 434 000 рублей в качестве подарка на Новый год
32Влад32
00:39
Все это от жадности.
BMW запатентовала винты, для откручивания которых требуется специальный инструмент
