Геймеры больше не смогут поиграть в GTA Vice City в браузере.

Несколько дней назад неофициальная веб-версия Grand Theft Auto: Vice City стала доступна для пользователей прямо в браузере, но прошло всего несколько дней, и компания Take-Two Interactive, обладающая правами на серию игр GTA, решила вмешаться, вынудив закрыть доступ к браузерному варианту, пишет издание GamesRadar.

Источник фото: Rockstar Games

Сообщается, что веб-версия Grand Theft Auto: Vice City представляла собой демонстрационный вариант игры, а для доступа к полноценному контенту необходимо было предоставить официальные файлы. Впрочем, это всё равно не удовлетворило правообладателей, поэтому спустя несколько дней после запуска сайт DOS.Zone получил уведомление от компании Ebrand, которая, как утверждается, действует от имени Take-Two Interactive.

В письме рекомендовалось незамедлительно удалить все файлы, связанные с GTA: Vice City, в противном же случае компания грозилась обратиться в суд. Разработчики DOS.Zone решили не рисковать и подчинились требованиям. В настоящее время дальнейшая судьба веб-версии Grand Theft Auto: Vice City неизвестна.