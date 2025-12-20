Сайт Конференция
breaking-news
Япония испытает лазерную установку мощностью 100 кВт для борьбы с беспилотниками в море
Система состоит из десяти лазеров.

На текущий момент уже несколько стран заявили о тестировании лазерного оружия, способного сбивать беспилотники, и Япония входит в их список, о чём пишет издание Live Science.

Источник фото: Live Science/Japan Ministry of Defense/Wikimedia Commons

Сообщается, что в настоящее время японские специалисты работают над развёртыванием лазерной системы общей мощностью 100 кВт, состоящей из 10 лазеров по 10 кВт каждый, объединённых в один сфокусированный луч, способный прожигать металлические поверхности и уничтожать такие цели, как беспилотники, миномётные снаряды и ряд других угроз с воздуха.

Разработка представляет собой волоконный лазер, генерирующий луч путём усиления и фокусировки света при его прохождении через твердотельное оптическое волокно, легированное редкоземельными элементами. К работе над лазерной системой приступили ещё в 2018 году, а спустя пять лет был поставлен первый прототип.

К преимуществам данной разработки учёные относят практически неограниченный боезапас, зависящий только от количества подаваемой энергии, а также заметно более низкую стоимость одного выстрела по сравнению с традиционными системами ПВО. При этом установки направленной энергии имеют и свои недостатки, включая высокие энергетические потребности и необходимость эффективного охлаждения, а также снижение эффективности при ухудшении погодных условий.

В феврале следующего года лазерная система, разрабатываемая японскими учёными, будет протестирована в реальных морских условиях. Для этого она была установлена на борту военного корабля водоизмещением 6200 тонн. При этом до начала оперативного развёртывания, как сообщается, пройдёт ещё несколько лет, так как лазерная установка требует дополнительных испытаний.

#лазер
Источник: livescience.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter