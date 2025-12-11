В настоящее время НАСА выясняет причины

Космический аппарат MAVEN, вращающийся вокруг Марса в течение более десятка лет, не смог восстановить связь с Землёй, и в настоящее время эксперты НАСА выясняют, что с ним случилось, пишет издание Gizmodo.

Зонд MAVEN в представлении художника. Источник фото: Gizmodo/NASA

Сообщается, что ещё 6 декабря зонд работал в обычном режиме, но после того, как он скрылся за планетой, а затем вновь появился, связь была потеряна. По словам представителя НАСА, в настоящее время идёт работа по восстановлению управления, а более подробная информация будет опубликована по мере её появления.

Аппарат MAVEN был запущен к Марсу осенью 2013 года и спустя десять месяцев добрался к «красной планете», выйдя на её орбиту. Основной задачей зонда является исследование атмосферы Марса, но он также играет важную роль в организации связи между Землёй и марсоходами, являясь ретранслятором.

Отмечается, что проблемы с аппаратом происходили и ранее — так, вскоре после выхода на орбиту Марса непредвиденная неполадка стала причиной отключения зонда на целую неделю, а в 2022 году из-за ошибки системы инерциальных измерительных блоков он перешёл в безопасный режим, что потребовало от инженеров загрузки нового ПО. Несмотря на то, что MAVEN имеет достаточно топлива, чтобы продолжать нести свою службу до 2030 года, его миссия может быть отменена из-за сокращения бюджетов.