Он посетит Луну не в первый раз.

В 2028 году США планируют вернуться на Луну спустя более 50 лет — в рамках программы «Артемида III» предполагается доставить на лунную поверхность нескольких астронавтов, а спустя несколько лет в процессе миссии «Артемида IV» будет осуществлена повторная высадка людей на естественный спутник Земли. Астронавтов в ходе их миссии ну Луну будет сопровождать роботизированный ровер, называемый мобильной автономной разведывательной платформой (MAPP), пишет издание Ars Technica.

Ровер MAPP рядом с астронавтом в представлении художника

Источник фото: Ars Technica/Lunar Outpost/collectSPACE.com

Сообщается, что роботизированный луноход MAPP, разработанный инженерами компании Lunar Outpost, будет работать совместно с астронавтами, выполняя ряд задач, в том числе исследование поверхностной плазмы и поведение пыли на естественном спутнике Земли.

Учёные отмечают, что проблема, связанная с опасным воздействием пыли на оборудование, является особо важной, поэтому будет исследоваться особенно тщательно, для чего MAPP оснастили специальным оборудованием, включая электростатический анализатор пыли (EDA) для измерения ряда параметров пылевых частиц, а также прибор RElaxation SOunder and differentiaL VoltagE (RESOLVE), который при помощи плазменного зондирования будет изучать среднюю плотность электронов над лунной поверхностью.

Рендер ровера MAPP с научным оборудованием

Источник фото: Ars Technica/LASP/CU Boulder/Lunar Outpost

Далее в рамках проекта DUSTER полученные ровером данные будут анализироваться специалистами из Университета Центральной Флориды и Калифорнийского университета в Беркли совместно с учёными из Лаборатории физики атмосферы и космоса (LASP).

Если всё пойдёт по плану, то в рамках миссии «Артемида IV» ровер MAPP в третий раз посетит лунную поверхность — в рамках первой миссии он побывал на Луне в текущем году, а запуск второго лунного вездехода запланирован на 2026 год.