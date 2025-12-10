Судя по всему, Samsung по неизвестным причинам отказалась от модели с четырьмя камерами.

Несколько дней назад Samsung презентовала свой первый смартфон с тройным складыванием Galaxy Z TriFold, оснащённый тройной основной камерой, но утечка, публикуемая изданием GSMArena, показывает, что компания, судя по всему, разрабатывала модель, снабжённую основным блоком, включающим в себя четыре объектива.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что один из руководителей Samsung опубликовал в социальных сетях изображение смартфона, складывающего втрое — это позволяет предположить, что на фотографии представлен прототип Galaxy Z TriFold. Основной отличительной особенностью данного экземпляра является наличие модуля, состоящего из четырёх объективов, причём четвёртый вырез чуть тоньше остальных, хоть и имеет тот же диаметр.

Это приводит к мысли, что Samsung работала над моделью с основным блоком, включающим четыре камеры, но по неизвестным причинам отказалась от данной разработки, отдав предпочтение тройной камере.

В итоге Galaxy Z TriFold получил 200-Мп основную камеру, дополненную 12-Мп сверхширокоугольным модулем и 10-Мп телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом. Новинка дебютирует в Южной Корее 12 декабря, а чуть позже появится в ряде других стран.